Strasbourg achète un inestimable plan du Moyen-Âge de sa cathédrale

C’est une œuvre d’art unique que la ville de Strasbourg et ses musées viennent d’acquérir : un parchemin du début du 15e siècle qui représente un plan d’architecture de la fameuse cathédrale de Strasbourg. On y voit notamment le dessin sans doute le plus ancien de la flèche et on y remarque des différences notables avec le monument d’aujourd’hui. Europe 1 a pu découvrir en avant-première cette œuvre inestimable.

Une flèche tout à fait différente de la cathédrale actuelle

Ce parchemin de deux mètres date de 1419 et pourtant il est dans un état de conservation remarquable ! Tracé à la plume et à l’encre noire par l’architecte de la cathédrale de Strasbourg, Johannes Hültz, ce plan foisonne de détails, dont certains diffèrent étrangement avec la cathédrale actuelle. "La partie flèche est effectivement très différente", note Cécile Dupeux, conservatrice du musée de l’œuvre Notre-Dame de Strasbourg.

"Sur le plan, elle forme une sorte de pyramide, assez conventionnelle, typique du 14e siècle, alors que la cathédrale actuelle propose huit escaliers en vis qui convergent jusqu’à la flèche sommitale", poursuit-elle. "C’est quelque chose qu’on ne voyait nulle part ailleurs et qui était considéré comme la huitième merveille du monde à la fin du 15e siècle".

Autre différence notable : le plan montre une statue de Vierge à l’enfant au sommet de la flèche. "Cette statue monumentale, haute de deux mètres, a bien existé", assure Cécile Dupeux. "Mais elle a été démontée entre 1486 et 1488, probablement à cause des intempéries, sans doute frappée par la foudre". Aujourd’hui, une simple croix en bois surplombe le monument.

Une œuvre achetée 1.750.000 euros

Cet incroyable parchemin a longtemps et mystérieusement disparu, possiblement au moment de la Révolution française. Mais il a subitement ressurgi sur le marché de l’art il y a quelques années. Une occasion que la ville de Strasbourg a refusé de manquer. "C’est un document tout à fait exceptionnel", se réjouit Anne Mistler, adjointe aux Arts et Cultures de la Ville de Strasbourg. "À partir du moment où on avait déjà une collection de dessins d’architecture de la cathédrale, laisser partir celui-là aurait été un non-sens. Il fallait qu’il soit chez nous !", sourit-elle.

Mais pour cela, il a fallu négocier de longues années avec l’ancien propriétaire anonyme du parchemin. Au final, l’opération aura coûté 1.750.000 euros, financés en quasi-totalité par le mécénat, notamment du Crédit Mutuel. Le grand public est invité à venir découvrir cette œuvre unique du 21 janvier au 23 avril au musée de l’œuvre Notre-Dame à Strasbourg.