Stéphane de Groodt et Gilles Gaston-Dreyfus : "Le vin c'est le partage"

On les connaîtra désormais sous le nom des "radoteurs". Stéphane de Groodt, acteur et humoriste, et Gilles Gaston-Dreyfus, acteur et auteur, ont désormais rendez-vous du lundi au vendredi à 9h55 dans l'émission de Philippe Vandel, sur Europe 1. Juste avant leur grande première, ils étaient lundi les invités inattendus de la matinale pour parler gueuletons et bonnes bouteilles, à l'occasion de l'inauguration à Lyon de la cité de la gastronomie.

"Le vin crée de la complicité"

"Le vin c'est le partage... On peut ne rien y connaître et passer le moment le plus dingue de sa vie !", s'exclame Gilles Gaston-Dreyfus. Stéphane de Groodt renchérit : "Il crée de la complicité, avec celui qui le fabrique, celui qui le vend, celui qui vous le raconte..." Mais attention, pas question pour les deux compères d'en déguster en préparant leur passage à l'antenne. "Il faut avoir les idées claires pour pouvoir débattre d'un sujet absurde tout en restant cohérent", assure Stéphane de Groodt.

Discussions et digressions

Le ton de leur émission est donné. "On prend un sujet d’actualité et on s'amuse autour", explique l'humoriste. Les nouvelles recrues d'Europe 1 se sont rencontrés il y a plusieurs années au théâtre Edouard VII où ils se produisaient l'un après l'autre. Entre eux, le courant est tout de suite passé. Désormais, ils reproduiront à l'antenne les discussions (et les digressions) dont ils ont l'habitude. "C'est une culture d'esprit qui nous plait : partir de quelque chose et aller ailleurs."