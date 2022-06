Stade de France : la France invite les supporters britanniques à porter plainte

Les supporters britanniques victimes d'infractions lors des incidents survenus avant le coup d'envoi de la finale de la Ligue des champions au Stade de France pourront le signaler à la justice française via un formulaire dédié, a annoncé mardi l'ambassade de France au Royaume-Uni. La prestigieuse finale européenne, accueillie à Paris le 28 mai et remportée par le Real Madrid contre Liverpool (1-0), a été marquée par des scènes de chaos et de désorganisation autour du Stade de France, sans faire de blessé grave.

Le 1er juin, le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin avait présenté ses excuses pour l'organisation désastreuse, ouvrant la voie à des réparations pour les supporters de Liverpool, dont des enfants, aspergés de gaz lacrymogène. Mais dans le même temps, le ministre qui incrimine depuis le début de la controverse les supporters britanniques avait maintenu que des milliers d'entre eux s'étaient présentés avec des faux billets ou sans billets.

Un "dispositif temporaire"

Depuis lundi, "les ressortissants étrangers victimes d'infractions en marge de la finale de football de la Ligue des champions, les 28 et 29 mai 2022, ont la possibilité de déposer plainte auprès des autorités judiciaires françaises", a indiqué l'ambassade de France sur son site internet, soulignant qu'il s'agissait d'un "dispositif temporaire".

Pour ce faire, ils ne devront pas se rendre en personne dans un commissariat de police en France : un formulaire de dépôt de plainte, en anglais, peut être téléchargé sur le site avant d'être adressé par voie postale au procureur de la République à Bobigny, chargé de la zone en périphérie nord de Paris où se trouve le stade. Le club de football de Liverpool avait demandé à ses supporters présents sur place de partager leur expérience de la rencontre, recueillant très rapidement des milliers de réponses sur sa plateforme de collecte des témoignages.