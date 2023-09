Squalophobie : pourquoi cette peur et comment la vaincre ?

Il fait plus de quatre mètres de long, une mâchoire dépassant les 80 cm, le grand requin blanc. C'est le prédateur le plus célèbre du monde marin. Certaines personnes en ont peur et développent ce que l'on nomme : la squalophobie.

Le cinéma, le grand responsable ?

Pour Nicolas Gilsoul, écrivain et spécialiste en peur animal, le cinéma n'y est pas pour rien. "C'est une peur qui est transmise, c'est culturel. Steven Spielberg s'est excusé, il y a deux ans, pour avoir sorti Les Dents de la mer et avoir provoqué autant de trouilles sur autant de générations. Vous avez 40 fois plus de chances de mourir des suites d'une piqûre d'abeille", affirme-t-il.

57 attaques de requins en 2022

En 2022, 57 attaques, dont seules cinq mortelles, ont été recensées dans le monde, soit le chiffre le plus bas depuis 10 ans. Si vous en êtes atteint, bonne nouvelle, la squalophobie se soigne de façon classique avec une thérapie ou en plongeant directement avec des requins grâce à des outils de réalité virtuelle, une méthode très efficace selon les médecins.