Sortie du glyphosate : "On n'y arrivera pas" à 100% en trois ans, affirme Emmanuel Macron

Le président Emmanuel Macron a déclaré jeudi que la France ne parviendrait pas à se passer "à 100%" du glyphosate dans les trois ans comme il s'y est engagé, alors qu'il était interrogé lors d'un débat-citoyen à Bourg-de-Péage, dans la Drôme.

"On n'y arrivera pas". "Je sais qu'il y en a qui voudrait qu'on interdise tout du jour au lendemain. Je vous dis : un an, pas faisable et ça tuerait notre agriculture. Et même en trois ans, on ne fera pas 100%, on n'y arrivera, je ne pense pas", a-t-il déclaré, encourageant les "productions alternatives" pour ne plus utiliser cet herbicide controversé. L'engagement pris par Emmanuel Macron de sortir en trois ans du glyphosate "sera tenu", avait pourtant martelé en septembre dernier le ministre de la Transition écologique François de Rugy

Glyphosate : « L’Europe voulait remettre 15 ans, la France s’est battue pour obtenir 5 ans et nous on a dit qu’on fera tout pour sortir en 3 ans. Et même en 3 ans, ça tuerait notre agriculture, on y arrivera pas à 100% » (Macron) #glyphosate#granddebatnational@europe1pic.twitter.com/nUWRtgBJtj — Jean-Rémi Baudot (@jrbaudot) 24 janvier 2019

Emmanuel Macron a fait son apparition jeudi dans une salle de Bourg-de-Péage où se tenait un débat-citoyen en présence d'environ 200 personnes, dont des "gilets jaunes", après avoir participé à un déjeuner-débat plus tôt à Valence avec une soixantaine d'élus locaux.