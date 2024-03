SONDAGE - Sur une échelle de 0 à 10, quel est le niveau de crainte d'un nouvel attentat ?

Une vigilance maximale. À quelques mois des Jeux Olympiques de Paris 2024, l'attentat du Crocus City Hall dans la banlieue de Moscou vendredi dernier a poussé le gouvernement à rehausser le plan Vigipirate à "urgence attentat", soit son niveau maximal. Une décision qui a précédé une annonce du Premier ministre, Gabriel Attal, affirmant que deux projets d'attentat ont été déjoués en France depuis le début de l'année 2024. Une situation qui engendre une crainte certaine chez les Français, selon notre sondage CSA pour Europe 1, CNews et Le Journal du dimanche*.

Une crainte plus marquée à droite

À la question, "sur une échelle de 0 à 10, 0 correspondant une crainte très faible et 10 une crainte très élevée, dans quelle mesure craignez-vous un nouvel attentat en France dans les semaines ou les mois à venir ?" le panel place le curseur sur 7/10. Un résultat qui varie de 2,1 points au maximum selon les orientations politiques des sondés. Ainsi, si les sympathisants de gauche placent le curseur sur 6,4/10, les électeurs de la France insoumise sont les plus confiants sur la sécurité à venir avec 5,8/10. Le Parti socialiste pointe lui à 6,3/10 et Europe Ecologie - Les Verts à 6,6/10.

La pente de la crainte continue de croitre au fur et à mesure que l'on se déplace vers la droite de l'échiquier politique : les sympathisants de la majorité ont une crainte d'un nouvel attentat à 7,4/10. Puis, à droite, les Républicains pointent à 7,7/10 et le Rassemblement national à 7,8/10.

Un écart entre les hommes et les femmes

À l'aune de l'âge, du sexe ou encore de la profession, le niveau de crainte est en revanche plus tassé, et le curseur varie de moins d'un point au maximum. Ce sont d'ailleurs les 35-49 ans qui ont le moins peur, puisqu'ils sont à 6,6/10, à l'opposé, ce sont les 65 ans et plus les plus inquiets avec 7,2/10. À noter également un écart entre les hommes (6,7/10) et les femmes (7,3/10). Quant à la catégorie socio-professionnelle, qu'elle soit haute, basse, ou que les sondés soient inactifs, le niveau de crainte est le même, à 7/10.

* Questionnaire auto-administré en ligne sur panel réalisé les 26 et 27 mars 2024. Échantillon national représentatif de 1.013 personnes âgées de 18 ans et plus Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.