Son père a eu des rapports sexuels avec une fille de 17 ans : "Il est parti avec elle"

TÉMOIGNAGE

Quand elle avait 14 ans, Amélie a appris que son père avait eu des rapports sexuels avec une fille de 17 ans. C’était il y a vingt ans. Son père a ensuite refait sa vie avec cette femme et est toujours avec elle aujourd’hui. Si Amélie dit avoir accepté cette relation parce que ce n’était pas une simple aventure, elle se sent toujours abandonnée. Amélie explique, sur "La Libre antenne" d’Europe 1, qu’elle et sa sœur envisagent alors de couper les ponts avec leur père.

" J’avais une bonne famille et puis mon papa a couché avec une fille de 17 ans. Ils ont 15 ans d’écart. C’est toujours dur dans notre tête pour ma sœur et moi. Depuis qu’on est petites, on ne s’entend absolument pas. Rien à voir avec les écarts de notre père. C’était à la base une aventure puisque nous ne le savions pas. Je l’ai su bien plus tard quand j’avais 14 ans. Ce sont des petits copains qui m’ont dit : "Ton père couche avec Karine". C’est comme ça que je l’ai su.

" Je voulais protéger ma mère "

Nous étions dans le domaine des chevaux. Quand on était petites, mon père a emmené nos chevaux et cette femme en concours hippique. Je me suis cachée pour pleurer parce que je le savais, mais je ne voulais pas que ma mère le sache. Quand je rentrais chez ma mère, ça allait beaucoup mieux. Pendant très longtemps, j’ai été au courant de l’aventure de mon père, mais je voulais protéger ma mère. Je n’ai pas réussi.

Avec ma sœur, on était à l’opposé. J’essayais de protéger les animaux et mon père aussi quelque part. Elle, elle essayait de protéger sa vie et de faire autre chose, donc elle s’est rebellée. Ça a été un foutoir terrible. Ma sœur a fait ses études à Paris. Moi, j’ai essayé de garder quelques chevaux, avec l’aide de mère. Mon père est parti avec cette nouvelle femme et nous dénigrait presque. C’est encore très dur aujourd’hui de se sentir abandonnée.

C’était il y a vingt ans, on a accepté que notre papa soit parti avec cette femme de 17 ans. La bonne nouvelle, entre guillemets, c’est qu’il est toujours avec cette femme. La seule chose qui me réjouit, c’est qu’il ne nous a pas fait de mal pour rien puisqu’il est resté avec cette femme, bien qu’elle ait 15 ans de moins que lui. Je l’ai pris comme ça. Ma mère n’a jamais retrouvé personne. Comme mon père est parti, ma mère nous a assumées, ce qui n’est pas facile toute seule.

On est encore en contact juste pour les anniversaires. Depuis cette année, avec ma sœur, on a envie de couper les ponts, parce que ça peine nos enfants. Ils ne veulent pas y aller, parce qu’ils n’ont pas de contact avec ce grand-père qui ne parle pas. Depuis le temps qu’il est avec cette femme, j’accepte qu’il l’aime, c’est formidable. Mais par rapport aux petits-enfants, ils sont extrêmement fermés. Je ne lui en veux pas, mais mon père a changé de vie. C’est très difficile pour nous d’y aller, en tant que premières filles, parce qu’on n’a pas de contact.