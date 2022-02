Sommet à Brest : les océans, de véritables réservoirs à médicaments

INTERVIEW

Les océans sont un véritable réservoir à médicaments . "En 2019, on a découvert, grâce à l'éponge de mer, peut-être une molécule qui nous aidera à lutter contre le cancer", a soutenu Maud Fontenoy sur Europe 1. À l'occasion du One Ocean Summit , l'ambassadrice auprès de l'Éducation nationale en est convaincue, les océans ont beaucoup à nous apporter notamment en matière de santé.

Des océans plein d'atouts

"La mer, c'est ce que les Français ont dans le dos quand ils sont sur la plage", bougonnait le navigateur Eric Tabarly à la fin des années 1960. Pourtant, les océans sont l'avenir de l'humanité selon Maud Fontenoy. "L'AZT permet de lutter, de traiter le Sida, et vient du hareng", a expliqué la navigatrice. "Le cœur de la baleine inspire le pacemaker de demain, l'anémone de mer pour lutter contre le diabète, un petit coquillage a un antidouleur 1.000 fois plus puissant que la morphine et aujourd'hui il est commercialisé", a-t-elle poursuivi.

Depuis dix ans, Maud Fontenoy s'engage à la préservation des océans en France comme à l'international. "Si on savait tout ce que nous apportait l'océan en termes de richesse, 22.000 médicaments sont à l'étude, on réfléchirait peut-être autrement quand on verrait un déchet sur la plage", a-t-elle lancé.

Le sommet qui est consacré à la protection des océans s'est ouvert mercredi à Brest et se tiendra jusqu'à vendredi dans le Finistère.