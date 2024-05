Somme : des coulées de boue provoquent d'importants dégâts matériels

Un "fleuve de boue" s'est déversé dans la nuit de mardi à mercredi dans l'est de la Somme, inondant des dizaines de maisons alors que le département était classé en vigilance jaune aux orages, a indiqué son président à l'AFP. "Pendant 20 minutes, un déluge s'est abattu" mardi en début de soirée sur certaines communes de l'est du département, provoquant d'importantes coulées de boue jusqu'au début de la nuit, voire "un fleuve de boue" à Sailly-Laurette, village le plus touché par le phénomène, détaille Stéphane Haussoulier, le président divers droite du département.

Dans cette seule commune riveraine du fleuve Somme, 16 véhicules ont été emportés, onze habitations inondées et 24 personnes évacuées, précise Stéphane Haussoulier. "Au moins trois chaussées sont détruites" dans le village, ajoute-t-il.

Aucune victime ne serait à déplorer

Outre Sailly-Laurette, au moins une dizaine d'autres communes de l'est du département ont été touchées, jusqu'à Albert, 10.000 habitants, située à plus de 10 km du fleuve. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent d'importants torrents de boue se déverser à grande vitesse dans les rues de plusieurs communes, inondant des jardins et montant jusqu'au haut des roues de voitures avançant avec difficulté.

"A priori, aucune victime n'est à déplorer", souligne le président du département, mais au moins 80 maisons ont été inondées à des degrés divers, dont certaines n'ont dans la nuit plus été accessibles aux pompiers."Cet événement n'était pas particulièrement prévu", ajoute-t-il. La Somme était classée mardi soir en vigilance jaune aux orages.