SNCF : plusieurs heures de retard des TGV Sud-Est à cause d'une panne électrique

Les TGV circulant dans le Sud-Est accusent lundi plusieurs heures de retard à cause d'une panne électrique dans l'Yonne qui force les trains entre Paris et Lyon à emprunter une ligne moins rapide, a annoncé la SNCF.

Trois heures de retard en moyenne. "Cela concerne tout l'axe Sud-Est, donc les TGV dans les deux sens depuis ou vers Lyon, Marseille, Nice, Montpellier, Perpignan, la Suisse…", a expliqué un porte-parole de la SNCF. "Le retard moyen est de trois heures." Ces perturbations sont dues à une panne d'alimentation électrique à Passily, dans l'Yonne, probablement suite à une rupture de caténaire. À cause de cet incident, la circulation est arrêtée depuis 7 heures sur un tronçon au nord de la ligne TGV Sud-Est. Mais "aucun train n'est bloqué, parce qu'on peut contourner le secteur de la panne électrique par la ligne classique", moins rapide, a précisé ce porte-parole.

Résultat, le train en direction de Béziers accuse un retard de 2h30. Pour Marseille ou Barcelone, il faut compter deux heures de retard. Kevin, qui doit se rendre à Barcelone, devra ajouter le temps de trajet rallongé à ce retard. "On va arriver avec cinq heures de retard à Barcelone. On a dû appeler l’hôtel où on était pour demander si c’était toujours possible d’arriver aussi tard. On part trois jours donc c’était un petit peu compliqué. On arrivait à 16h, on avait prévu des choses pour ne pas perdre de temps. Et comme maintenant on arrive à presque 22h, on va devoir refaire le séjour complètement", confie-t-il sur Europe 1.

Une possible amélioration à la mi-journée. Les perturbations vont durer "toute la journée", selon lui. La SNCF table sur une première amélioration de la situation vers la mi-journée : "À midi, la circulation sur la ligne à grande vitesse va reprendre et on va pouvoir faire passer des TGV dans les deux sens, mais seulement sur une seule voie." La compagnie conseille à ses passagers de bien se renseigner sur les retards via son site Internet alors que le retour à la normale est prévu aux alentours de 18h. La SNCF s'engage par ailleurs à rembourser l'intégralité du billet si le retard excède trois heures.