SNCF : la circulation toujours très perturbée au premier jour des vacances scolaires

Comme vendredi, le trafic SNCF est très perturbé samedi, au premier jour des vacances scolaires, direction et syndicats n'ayant pas trouvé de compromis pouvant inciter les conducteurs et contrôleurs à lever leur droit de retrait, exercé après un accident qui a fait plusieurs blessés mercredi, dont un conducteur de train.

SUD-Rail, ainsi que la CGT-Cheminots, FO-Cheminots et la Fgaac-CFDT, contestent le mode d'exploitation "équipement agent seul" qui permet de faire circuler des trains sans contrôleur, évoquant des risques de sécurité pour les voyageurs, alors que selon la direction "il existe depuis des dizaines d'années".

Aucun train Ouigo en région Paca

Outre le réseau TER, qui a été très perturbé vendredi, les TGV seront aussi légèrement affectés dans la région Sud-Est et Atlantique, avec neuf trains sur dix. Il n'y aura aucun train low cost Ouigo en région Paca. Sur le réseau Transilien en Île-de-France, le service devait être très perturbé sur les lignes B et D avec rupture d'interconnexion, ainsi que les lignes H et R, mais normal sur les autres.

Il n'y avait notamment "quasiment aucun train" en Auvergne, selon la SNCF, une vingtaine ayant été supprimés, tandis qu'en Rhône-Alpes, la "tendance" est de 1 TER sur 2 et 80% des TGV roulant sur la zone sont en circulation. À Marseille, le trafic des TER était normal en début de matinée, et contrairement à la veille où les quais de la gare Saint-Charles étaient vides à la suite du mouvement social, des TGV et TER prenaient des voyageurs, selon une journaliste de l'AFP. Seul un train en provenance de Narbonne (région Occitanie), un en provenance de Lyon et un TGV vers Dijon-Ville étaient marqués comme supprimés.

Cinq heures de discussions infructueuses

Lors de la réunion avec l'ensemble des syndicats, qui a débuté vers 18h30 vendredi, la direction a fait trois propositions : renforcer le dispositif d'alerte et de sécurité des trains et "passer au crible l'ensemble des mesures de sécurité à appliquer par le conducteur en cas d'accident", "répartir dans le temps les nouvelles procédures de départ des trains, qui devaient être appliquées le 15 décembre" et "accélérer très fort le recrutement en 2019, en particulier contribuant à la sécurité des biens et des personnes". "Ces propositions n'ont pas été saisies par les organisations syndicales", a souligné la direction, à l'issue de la réunion.

Après cinq heures de discussions, les deux parties se sont séparées sans accord et devraient se voir dans le "courant de la semaine prochaine", a annoncé la direction à l'AFP. D'ici là, elle appelle les conducteurs et contrôleurs à "reprendre au plus vite le travail, car ils sont en situation irrégulière", assure-t-elle.

La SNCF conteste le droit de retrait

Samedi, le patron de la SNCF a contesté la validité du droit de retrait exercé par les agents de l'entreprise et annoncé son intention d'aller devant la justice pour faire reconnaître qu'il s'agit d'une grève "surprise". "C'est une grève. Nous avons donc fait des injonctions vis-à-vis des salariés grévistes de reprendre le travail et nous sommes en train d'étudier la voie judiciaire, c'est-à-dire la façon dont nous allons aller devant la justice pour faire juger qu'il s'agit bien d'une grève et pas d'un droit de retrait", a déclaré Guillaume Pépy sur BFM-TV.

"Ce n'est pas aujourd'hui un droit de retrait, il n'y a aucun danger grave et imminent sur aucun train à la SNCF", a-t-il encore estimé.