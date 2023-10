SNCF : le site de réservation saturé à l'ouverture des ventes de fin d'année

Le site de réservations SNCF Connect a été saturé mercredi matin, perturbant fortement l'ouverture des ventes de fin d'année, mais il est redevenu "opérationnel" à la mi-journée selon la compagnie. "Face à l'affluence historique rencontrée ce matin dès l'ouverture des ventes - jusqu'à 1 million de connexions par minute ce matin - un mécanisme de salle d'attente virtuelle a été mis en place pour permettre à tous nos clients de faire leurs achats de billets", a indiqué un porte-parole de SNCF Voyageurs à l'AFP.

"Cette affluence record représente une hausse de 230% de connexions par rapport au niveau déjà record de l'ouverture des ventes pour les fêtes de l'année dernière, ce qui représentait déjà 10 fois les connexions d'une journée moyenne", a-t-il ajouté.

Plusieurs nouveautés pour 2024

Les transactions étaient quasiment impossibles dans la matinée. La situation semblait effectivement revenue à la normale à la mi-journée selon des essais effectués par des journalistes de l'AFP. Trainline, une plateforme concurrente de SNCF Connect, a signalé de son côté que ses ventes avaient explosé pendant la défaillance du site marchand de la SNCF. SNCF Voyageurs a ouvert mercredi ses ventes pour des voyages du 10 décembre 2023 au 9 janvier 2024, incluant les congés de fin d'année. Les ventes sont également ouvertes pour les relations low-cost Ouigo Grande Vitesse jusqu'au 5 juillet. Les voyageurs sont incités à acheter le plus tôt possible leurs billets TGV et Intercités, les prix augmentant au fur et à mesure que les train se remplissent.

Parmi les nouveautés du service 2024 de SNCF Voyageurs à partir du 10 décembre, on peut noter la desserte d'Aurillac par train de nuit depuis Paris, des modifications dans les itinéraires des trains de nuit vers le Sud-Ouest (de Paris à Tarbes via Dax, Bayonne et Pau et vers Cerbère via Nîmes et Montpellier), et un Ouigo Grande Vitesse hivernal entre Paris et Bourg-Saint-Maurice. Les ventes du très attendu train de nuit Paris-Berlin, lancé également en décembre, doivent débuter "très prochainement", selon SNCF Voyageurs. Les chemins de fer autrichiens ÖBB - qui vont exploiter cette liaison - ont avancé la date du 11 octobre, non confirmée côté français.