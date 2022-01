Smic, timbre, emballage plastique, contraception : ce qui change au 1er janvier

Après la fête , beaucoup de Français regardent leur porte-monnaie ce 1er janvier 2022. C'est en effet une date traditionnelle en France où de nombreux changements entrent en vigueur. Certains auront un impact positif, et d'autres négatifs sur le pouvoir d'achat des Français. Europe 1 propose un tour d'horizon des très nombreuses nouveautés qui vont affecter notre quotidien.

Hausse du Smic et du prix des timbres

Pour commencer, le Smic augmente de 0,9%. Il passe à un peu plus de 1.603 euros brut. Le prix du timbre augmente également. Envoyer un courrier va coûter encore plus cher, avec un prix du timbre qui grimpe de 4,7% en moyenne. Celui du timbre vert par exemple est en hausse de huit centimes.

Des avancées en matière environnementale

Il y a aussi plusieurs avancées notables en matière environnementale qui entrent en vigueur dès le 1er janvier. Les plastiques à usage unique autour de certains fruits et légumes non transformés sont désormais bannis, tout comme les jouets en plastique offerts dans certains restaurants.

Par ailleurs, à partir de ce samedi, les fabricants doivent obligatoirement mentionner, sur leur site internet, la présence d'éventuels perturbateurs endocriniens dans leurs produits alimentaires ou cosmétiques.

La contraception gratuite pour les femmes jusqu'à 25 ans

Le logement aussi a quelques nouveautés en 2022. Une plateforme pour déposer les permis de construire en ligne, une autre pour demander des financements de rénovation énergétique sont lancées.

Pour finir ce tour d'horizon des changements les plus importants, la contraception est désormais gratuite pour les femmes jusqu'à 25 ans et non plus seulement pour les mineures.