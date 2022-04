Sixième rapport du Giec : quelles solutions pour combattre le réchauffement climatique ?

Le Giec, une institution de l’Onu qui rassemble les plus grands spécialistes du réchauffement climatique, produit un rapport tous les sept ans depuis les années 1990. Ses conclusions sont relues, corrigées et approuvées par des milliers d'experts à travers le monde et des représentants de chaque gouvernement. Chacun de ces rapports comprend trois volets : l’un sur le constat, l'autre sur les impacts du dérèglement climatique et le troisième sur les solutions. C'est cette dernière partie du sixième rapport du Giec qui est publiée ce lundi à 11 heures. Elle vise à présenter les solutions technologiques les plus pertinentes pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre.

La sobriété comme solution majeure contre le changement climatique

Mais l’un des chapitres de ce volet est consacré, pour la première fois, aux solutions comportementales comme la réduction de la consommation d’énergie ou de la consommation de viande… Et c’est une première dans l’histoire du Giec.

Les scientifiques tentent ainsi de répondre à la question : "Comment le monde peut se passer d’une partie de l’énergie aujourd’hui produite ?" C’est un concept qui n’est pas nouveau, cela s’appelle la "sobriété", mais ce domaine n’avait jamais été présenté par le Giec comme l’une des solutions majeures pour combattre le réchauffement climatique. C’est en effet un sujet politique très sensible.

>> LIRE AUSSI - Climat : pourquoi le dégel du permafrost pourrait avoir des conséquences néfastes

"La sobriété, c’est une diminution de notre consommation d’énergie en revoyant nos modes de vie et nos habitudes", définit Nicolas Goldberg, consultant en énergie chez Colombus Consulting.

"Il ne faut pas confondre ce terme avec "efficacité", qui est faire la même chose mais de manière plus efficace, comme se loger dans une maison bien isolée pour mieux se chauffer", poursuit-il. "La sobriété, en revanche, c’est limiter son chauffage à 19 degrés et enfiler un pull".

Un sujet "explosif" sur le plan politique

Baisser le chauffage mais aussi généraliser le télétravail, favoriser le covoiturage, rouler moins vite, construire des voitures plus petites et moins lourdes pour extraire moins de matières premières… Toutes ces mesures de sobriété sont des leviers efficaces de réduction d’émissions de CO2, mais peu attractives sur le plan politique.

"C’est un sujet explosif", admet Nicolas Goldberg. "Mais ce sera nécessaire, sinon on va s'orienter vers une sobriété subie, comme on l’a en ce moment", ajoute le consultant en énergie. "Aujourd’hui, beaucoup de gens ne prennent plus leur véhicule à essence pour une question de portefeuille. Et ce sera à mon avis beaucoup plus violent si la sobriété surgit ainsi, comme une contrainte, et bouleverse nos vies. Un débat démocratique sur la question, certes difficile à mettre en place, pour réduire la consommation d’énergie sera moins indolore", conclut-il.

Malgré un léger ralentissement en 2020, les émissions mondiales de gaz à effet de serre n’ont jamais cessé d’augmenter depuis les années 1850. La planète se situe, actuellement, sur une trajectoire de réchauffement de trois degrés d’ici la fin du siècle.