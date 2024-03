«Si je m'étais levé, je ne serais pas là aujourd'hui» : à Rennes, le choc des habitants après la fusillade

C'est une scène de guérilla qui a embrasé ce quartier du sud de Rennes le week-end dernier. Des tirs nourris visant à prendre le contrôle d'un point de revente de stupéfiants ont fait deux blessés, dont un grièvement. Une fusillade à l'arme longue, survenue en plein cœur du quartier du Blosne, qui a duré plus d'une heure et terrorisé les riverains.

À l'image d'Alice, 73 ans, et de son mari, Henri, 81 ans, à l'entrée du commissariat de secteur du quartier. Encore sous le choc, ils ont découvert leur appartement dans un piteux état. "Je me suis levé pour aller déjeuner, j'ai allumé et j'ai vu tout le bazar. Le joint de ma fenêtre a été défoncé, mon micro-ondes est défoncé, j'ai deux impacts de balles côté salle à manger et un côté débarras", décrit Henri.

"On a jamais connu ça à Rennes"

Pendant la nuit, cette fusillade a éclaté au pied de leur immeuble. Henri le sait, le couple l'a échappé belle. "Si je m'étais levé lorsque j'ai entendu le bruit, je ne serais pas là aujourd'hui", fait-il remarquer. Si aucun mort n'est à déplorer, Henri et son épouse ont déposé plainte pour tentative d'homicide, sur les conseils de Frédéric, le chef de ce poste de police. "On part clairement sur du criminel. Mais on ne pourra pas se contenter de dégradations. On n'a jamais connu ça à Rennes. Il y a bien eu des coups de feu, mais c'était sur un moment donné et un temps très réduit", détaille-t-il.

Selon le Parquet de Rennes, les tirs en rafales ont été entendues entre 1h56 et 3h03 du matin.