Shein : la marque controversée de fast fashion ouvre un magasin éphémère à Paris

Les clients affluaient dans cette petite boutique du quartier du marais à Paris, ce jeudi. La marque de vêtements à la mode et bon marché Shein a célébré l'ouverture de son magasin éphémère en invitant de nombreux influenceurs à faire la promotion de l'événement. Si ce symbole de la fast fashion traîne derrière lui des casseroles, avec notamment des scandales sur les conditions de travail déplorables de ses employés, les clientes étaient ravies à la vue des cintres aux robes et pantalons à mois de dix euros.

Des prix cassés pour ainsi pousser à la consommation, ce qui ne pose pas de problème pour Manon, une influenceuse invitée à promouvoir la marque sur ses réseaux sociaux. "Je pense pas que ce soit un drame. Mais pour moi, c'est toutes les marques de fast fashion qui sont comme ça. Donc à partir de ce moment-là quand on va chez Zara ou partout, il faut être conscient de ça aussi."

Travail forcé des Ouïghours en Chine

Une autre invitée par les organisateurs de l'événement le concède, l'empreinte carbone de Shein est gigantesque, mais le business reste le business. "J'ai conscience de la fast fashion qui est ultra négative sur la marque. Mais du coup, vu que ce sont mes clients, je ne vais pas non plus cracher dessus", se défend Alissa, influenceuse aux 37.000 abonnés. "Des fois les valeurs, on est obligé de les mettre de côté par rapport au budget, à la finance, à un loyer à 800 balles pour 16 m² à Paris, c'est compliqué."

Et si la marque est accusée de faire appel aux camps de travaux forcés des Ouïghours en Chine, les représentants de la marque préfèrent éviter la question. "Est-ce que ça existe encore aujourd'hui, les camps de travail forcé ? Non, je ne crois pas." Même son de cloche pour l'enseigne, qui affirme la présence d'une rumeur par le biais d'une autre employée de la boutique. En attendant, le magasin éphémère de Shein accueillera plusieurs milliers de clients pendant ces quatre jours d'ouverture.