Service national universel : 75% des Français favorables à son obligation, selon un sondage

Un large consensus sur un sujet pourtant dit "inflammable". Selon un sondage exclusif de l'Ifop publié par le Journal du dimanche ce mercredi, 75% des personnes interrogées se disent favorables à un service national universel (SNU) obligatoire, alors que celui-ci pourrait le devenir dès la rentrée 2024. Pour rappel, ce dispositif, découpé en deux phases, propose aux adolescents de 15 à 17 ans de participer à un "séjour de cohésion" gratuit de 12 jours, comprenant des activités sportives, culturelles et intellectuelles, avec des journées entamées par la "levée des couleurs" (drapeau et hymne national) et port de l'uniforme.

Dans le cadre de ce SNU, les jeunes doivent ensuite prendre part à une mission d'intérêt général durant 84 heures en lien avec un service de l'armée, une association ou une administration. Ce service suscite toutefois de vives critiques tant pour son coût que ses penchants militaristes, et ses contours futurs restent flous. En 2022, 32.000 adolescents y ont pris part contre les 50.000 attendus.

Pas de nette opposition de la part des jeunes

D'après le sondage exclusif du JDD, si 75% des Français se déclarent favorables à ce dispositif, 25% expriment une opinion inverse. Dans le détail, toutes les catégories de la population apparaissent majoritairement favorables à l’obligation du SNU pour les jeunes âgés de 15 à 17 ans, analyse Hugo Lasserre, chargé d’études à l’Ifop. Ce dernier rapporte une forte part des personnes âgées de 65 ans et plus : 81% d'entre elles adhèrent au caractère obligatoire.

Mais elles sont 68% dans la tranche des moins de 35 ans. Voilà pourquoi on ne peut conclure à une nette opposition dans cette catégorie d'âge. Aussi, le sondage de l'Ifop révèle que toutes les catégories sociales sont plutôt favorables au SNU obligatoire : 84% parmi les aisés, 75% chez les classes modestes et 64% auprès des strates les plus pauvres de la population.

Enfin, le caractère obligatoire du service national universel dépasse le clivage droite-gauche. En effet, les Français qui soutiennent le parti de la majorité sont favorables à la mesure à 90%, tandis qu'un peu plus de huit partisans du Rassemblement national sur dix (81%) soutiennent ce projet. Aussi, 69% des personnes fidèles à La France insoumise se montrent favorables au SNU obligatoire. Un sujet finalement pas si clivant au regard de ce sondage.