Sérignan-du-Comtat : les habitants se liguent contre l'arrivée d'un Mcdonald's dans leur village

C'est une petite résistance qui compte bien faire du bruit. À Sérignan-du-Comtat, dans le Vaucluse, un petit restaurant de cette petite commune de 2.500 âmes va disparaître, pour laisser la place à une station-service, une supérette et surtout, à un McDonald's. Pour les habitants de ce petit village typiquement provençal avec une vue imprenable sur le Mont Ventoux, pas question d'accueillir le fameux "M jaune" dans un décor de Cézanne.

Un petit restaurant traditionnel détruit pour laisser place au fast-food

"Là, derrière, il y a le Ventoux. C'est ici qu'il est le plus beau, c'est le Fujiyama. Il est d'une beauté, il est parfait", vante au micro d'Europe 1, Serge Pagano, du collectif des habitants qui s'oppose à l'arrivée du géant du fast-food. "Donc, on va avoir la place, la vue, et un McDonald's. Cherchez l'erreur. C'était tellement gros que les gens pensaient que c'était un gag", se souvient-il.

Les travaux doivent commencer sous peu sur une parcelle occupée jusqu'à ce mois-ci par un restaurant traditionnel situé juste en face de la cave coopérative gérée par Carole. "Je n'estime pas que l'implantation de McDo, ce soit se moderniser. Et très clairement, c'est juste devenir conforme à ce qui est partout dans les villes", regrette la commerçante.

Un recours déposé

"Ce n'est absolument pas l'image qu'on veut donner. Non, le McDo n'a pas forcément une image hyper terroir, on ne va pas se mentir", ajoute-t-elle, ironique. D'autant que dans ce village, les rares commerçants encore en activité sont vent debout et craignent pour leurs affaires.

De leur côté, les opposants viennent de déposer un recours. La bataille contre le géant du burger ne fait que commencer.