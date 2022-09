Sensibiliser à la protection des océans : le navigateur François Gabart rencontre des élèves de CE1

La Route du Rhum démarre dans six semaines. Avant de prendre le large, le champion François Gabart fait le tour des écoles. L’objectif : sensibiliser les enfants à la protection des océans et inaugurer une plateforme numérique pour travailler, toute l’année, sur cette thématique. Europe 1 s'est rendue dans une classe de CE1 à Puteaux où les élèves ont eu la chance d'accueillir le navigateur le temps d’une heure.

Les élèves sensibilisés à la protection des océans

"À quel âge vous avez conduit votre premier bateau tout seul ?" lui lance une élève. "Je crois que c'est exactement à votre âge", répond François Gabart. Dans la classe de ces enfants captivés par leur invité : des cartes de la course, une fresque d’algues et de poissons et des maquettes de bateaux. Aujourd’hui, ils ne perdent pas un mot de ce que leur confie le navigateur.

Les élèves sortent de leurs cartables des objets en plastique. "Le plastique c'est horrible pour les océans, si on n'a pas d'océan en bonne santé, on ne peut pas avoir de planète en bonne santé", s'exclame un élève.

"Les enfants sont beaucoup plus attentifs"

D’autres leçons suivront dans l’année, sans François Gabart, dont l’aventure inspire la maîtresse Julia Mallet : "Ce projet, on peut l'utiliser dans toutes les matières, pendant les dictées, on parle des océans, de la voile. Et puis, en mathématiques, on fait des petits problèmes et on voit vraiment que les enfants sont beaucoup plus attentifs."

Les CE1 ont aussi accès à une plateforme interactive avec des vidéos du navigateur qui est, lui, reparti avec des dessins pour décorer son trimaran.