Seine-Saint-Denis : un policier plante des ciseaux dans la gorge d'un adolescent

Un major de police, par ailleurs délégué syndical, est soupçonné d'avoir planté des ciseaux dans la gorge d'un garçon de 17 ans, Farès, samedi soir en Seine-Saint-Denis, rapporte Le Point. Selon le magazine, tout a commencé lorsque des policiers en patrouille à Vaujours, une ville de moins de 7.000 habitants réputée tranquille, ont entendus des quolibets à leur sujet. Ils sont alors allés contrôler un groupe de quatre jeunes, qui ont nié être à l'origine des moqueries, et leur ont confisqué une paire de ciseaux.

Selon les adolescents, les policiers les auraient insultés, les traitant de "couilles molles" et de "pédales", et leur reprochant de ne pas assumer leurs paroles. L'un des agents aurait ensuite voulu empoigner un des adolescents, tandis qu'un jeune aurait nargué les forces de l'ordre en les accusant de faiblesse. "Si vous aviez affaire à des adultes, vous vous comporteriez différemment", aurait-il dit.

En garde à vue avec trois points de suture

Un policier a alors demandé aux jeunes de se disperser. "On n'allait pas assez vite, selon lui", a expliqué Farès au Point. "Il a avancé vers moi, a pointé ses ciseaux et me les a plantés dans la gorge, à droite de la pomme d'Adam". Le jeune homme affirme qu'aucun policier ne lui est venu en aide, et que ce sont ses amis qui ont appelé les pompiers, alors qu'il se faisait un point de compression avec son tee-shirt. A l'hôpital, où son père est venu le voir, on lui a cousu trois points de suture. A peine soigné, il a été placé en garde à vue au commissariat voisin de Livry-Gargan.

Dimanche matin, alors que le jeune homme était toujours en garde à vue, la police s'est présentée au domicile de ses parents, et son père a également été placé en garde à vue - probablement pour outrage. La sœur de Farès, venue lui apporter des vêtements de rechange, alors que son tee-shirt était toujours maculé de sang, accuse les policiers de l'avoir insulté, et a également été placée en garde à vue. Le père a été relâché au bout de douze heures, et Farès est convoqué ultérieurement par la justice pour outrages et menaces de mort, deux accusations qu'il nie en bloc. La famille devrait déposer plainte auprès de l'IGPN dans les prochains jours.