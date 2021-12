Sécurité routière : une opération carton jaune à l'approche de la Saint-Sylvestre

Pour éviter les excès et les accidents , la préfecture du Gers et le parquet d'Auch organisaient jeudi l'opération carton jaune. Une opération de sensibilisation pour les contrevenants plutôt qu'une amende et quelques points en moins. Les auteurs de petits délits routiers pouvaient participer immédiatement à ce stage.

Sensibiliser aux dangers de la vitesse excessive et de l'alcool

"Vous avez fait l'objet d'un contrôle de vitesse ", annonce un policier à Laurent. Il vient d'être contrôlé à 98km/h au lieu de 80. Mais plutôt que d'être verbalisé il a accepté de participer à ce stage d'une vingtaine de minutes. On teste ses réflexes. "Dès que vous verrez l'obstacle, il faudra appuyer sur la pédale de frein", précise le fonctionnaire de l'État. On le sensibilise aux risques de l'alcool. "Vous l'éliminer 0,15 grammes par heure", poursuit-il.

Les pompiers lui montrent aussi des images d'accidents sur lesquels ils sont intervenus. De quoi lui rappeler les dangers de la vitesse excessive. "Des images comme ça, ça ne fait pas de mal. Ça fait un beau rappel à l'ordre et là, maintenant, je vais reprendre le volant et je vais y penser", confirme Laurent.

Stéphane a lui aussi accepté cette alternative par la pédagogie. "J'ai pas forcément fait gaffe, on est vite 10 km/h au-dessus, c'est plus préventif de faire un truc comme ça que de prendre un point et 45 euros d'amende", lance-t-il.

Pour le procureur d'Auch Jean-Edouard Andrault l'idée c'est de rappeler les bons gestes juste avant le réveillon de la Saint sylvestre. "On sait que c'est un jour où il peut y avoir des excès en matière d'alcool. Il y a des accidents. L'idée est de faire en sorte d'éviter tout cela en faisant le pari de la conscience citoyenne de chacun."

Ce soir de la Saint-Sylvestre, les policiers et gendarmes seront à nouveau mobilisés sur les routes mais cette fois il n'y aura pas d'alternative à la contravention.