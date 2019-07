Sécurité routière : des fourgons connectés expérimentés sur les autoroutes

Il y a de grandes chances de les croiser sur la route des vacances : les agents de sécurité des autoroutes sont toujours là pour venir prêter main forte aux automobilistes ayant un problème. Des patrouilleurs au métier dangereux : 2.195 collisions ont fait douze morts l'an dernier. Alors, pour sécuriser encore plus leurs lieux d'interventions, douze fourgons connectés sont actuellement expérimentés sur le réseau de Vinci Autoroutes.

Des fourgons jaunes, comme les autres, mais qui s'en distinguent par leur mât télescopique et leur énorme flèche lumineuse, à l'arrière. Cette flèche peut se décaler de deux mètres par rapport au véhicule. "Cela permet d'avoir le fourgon sur la bande d'arrêt d'urgence et la flèche sur la voie de droite. Cela décale mieux les usagers qui circulent, donc l'homme en jaune est éloigné de la circulation", explique Guillaume Lapierre, directeur régional de Vinci Autoroutes.

Une caméra pour prévenir des risques de percussion

Quant au mât, placé sur le toit, il est équipé d'une caméra. "Cela permet de visualiser en temps réel la gravité de l'accident, s'il est facile à régler, si cela va prendre longtemps", détaille Guillaume Lapierre. Cette caméra monte jusqu'à 7 mètres, offre une vue à 360 degrés et peut zoomer jusqu'à 300 mètres. Elle détecte les écarts de trajectoire et envoie un signal aux hommes en jaune s'il y a un risque de percussion alors qu'ils sont occupés à secourir. Une protection vitale pour Charly, 31 ans. "Si c'est nécessaire, je vais pouvoir me sauver. C'est un réel confort", confie ce patrouilleur depuis neuf ans.

Cette vidéosurveillance du trafic réduit d'un quart d'heure le délai d'information. Depuis le 1er janvier dernier, 76 fourgons "classiques" ont été percutés sur les autoroutes de France, soit six de plus que l'an dernier sur la même période.