Sécurité routière : dans le Bas-Rhin, comment les seniors sont remis à niveau

Les seniors sont de plus en plus impliqués dans les accidents de la route : 85 ont été tués en janvier, soit +30% en un an. D'où cette initiative de la préfecture du Bas-Rhin de mettre en place des stages de remise à niveau pour ceux qui ont passé leur permis depuis parfois plus de 50 ans. Europe 1 s'est installée parmi les participants.

"On met tout le monde en sécurité"

"On va parler de signalisation routière, de l'usage des feux, des panonceaux et de signalisation lumineuse. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous retirer votre permis à la sortie, vous le conservez quoi qu'il arrive." Un peu comme à l'école, quinze hommes et femmes de plus de 65 ans écoutent attentivement deux inspecteurs du permis de conduire. Images à l'appui. "Vingt-cinq centilitres de bière, ça équivaut à dix grammes d'alcool ?", demande Gérard, 70 ans, qui s'est inscrit volontairement et gratuitement à ce stage avec Blanche.

"Ca fait 53 ans que j'ai passé mon permis, donc ça a évolué", assure-t-il. "C'est toujours intéressant de connaître les nouveaux panneaux. On met tout le monde en sécurité", poursuit Blanche. "Il faudrait presque qu'il y ait plus de monde qui assiste à ce genre de formations", reprend Gérard.

Jacques Münch, inspecteur du permis de conduire, anime ces sessions avec les seniors depuis plusieurs années. "On s'est rendu compte que c'était une des catégories les plus représentées dans la mortalité routière. Ils ne sont pas tous à jour sur la densité de circulation, les nouveaux panneaux, la nouvelle réglementation...", explique-t-il. Trois autres stages d'une demi-journée sont encore prévus ce mois-ci dans le Bas-Rhin.