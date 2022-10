Se préparer à gérer son nouveau-né avec Anna Roy

PODCAST

"J'aurais aimé que quelqu'un me tape dans le dos en me disant : 'tu sais faire, ça va aller.'" Nouveaux parents, découvrez les meilleurs conseils d'Anna Roy pour après l'accouchement et retrouvez la sage-femme au micro de “Sage-Meuf”, le podcast produit par Europe 1 Studio qui brise les tabous sur la parentalité et le post-partum. Deux saisons sont déjà disponibles sur toutes les plateformes !