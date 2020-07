Scandale dans la police de Seine-Saint-Denis : quatre agents mis en examen, le service dissous

Quatre policiers de la compagnie de sécurisation et d'intervention (CSI) de Seine-Saint-Denis ont été mis en examen jeudi pour faux et usage de faux en écriture et placés sous contrôle judiciaire, a indiqué le parquet de Bobigny. L'un d'entre eux a également été mis en examen pour violences en réunion par personne dépositaire de l'autorité publique et transport et détention non autorisés de stupéfiants, a précisé le parquet dans un communiqué. Le préfet de Police a également indiqué jeudi soir que la CSI de Seine-Saint-Denis allait être dissous.

Conformément aux réquisitions du parquet, les quatre fonctionnaires de police ont été placés sous contrôle judiciaire avec l'obligation de "ne pas se rendre dans les locaux de police du département de Seine-Saint-Denis sauf en tant que plaignant ou mis en cause". Au total, six policiers, âgés de 30 à 40 ans, avaient été placés en garde à vue lundi dans les locaux de l'IGPN, la "police des polices". Deux ont été remis en liberté mercredi soir, a précisé à l'AFP le parquet de Bobigny.

La CSI de Seine-Saint-Denis visée par une quinzaine d'enquêtes préliminaires

Lors de perquisitions, une cache de stupéfiants a été découverte près du parking de la CSI basée à Aulnay-sous-Bois. "C'est là qu'ils stockaient le produit qu'ils pouvaient récupérer", a détaillé une autre source proche du dossier. "On n'est pas sur des kilos mais plutôt sur quelques dizaines de grammes". "Ce sont des gars qui ont perdu le sens de la mesure, qui n'avaient plus aucune déontologie, et qui pour avoir des résultats, se comportent comme ceux qu'ils ont en face", a ajouté cette source. Cette procédure n'est qu'une partie du scandale qui éclabousse la CSI de Seine-Saint-Denis, visée par une quinzaine d'enquêtes préliminaires, sur la période 2018-2019.