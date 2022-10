Santé : la carte Vitale arrive bientôt sur smartphone

La carte Vitale arrive sur nos téléphones. L'expérimentation d'une carte dématérialisée sur le smartphone, déjà en cours dans les Alpes-Maritimes et le Rhône, va être étendue à six autres départements d'ici à la fin de cette année. Elle sera mise en place dans le Bas-Rhin, la Loire-Atlantique, le Puy-de-Dôme, la Saône-et-Loire, la Sarthe et enfin la Seine-Maritime.

Un QR code, comme le pass sanitaire

Si vous résidez dans l'un de ces six départements, vous devriez bientôt pouvoir sortir votre smartphone pour présenter une carte Vitale dématérialisée en pharmacie et chez le médecin. Les volontaires devront télécharger une application, photographier leur carte d'identité et filmer leur visage. La e-carte Vitale se présentera sous forme de QR code, comme le pass sanitaire. Les pharmaciens et les médecins le scanneront.

La fameuse carte verte ne disparaîtra pas, mais elle ne sera plus essentielle. Si l'expérimentation réussit, la carte dématérialisée sera généralisée à toute la France en 2024. Cependant, cette e-carte Vitale n'a rien à voir avec le projet de carte Vitale biométrique, c'est-à-dire avec les empreintes digitales de l'assuré. Ce chantier-là prend beaucoup plus de temps et d'ailleurs Bercy doute encore du rapport avantage coût.