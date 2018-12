"Sale noir" : l'humoriste Donel Jack'sman insulté en plein spectacle

C'est une à une scène plus que navrante à laquelle les spectateurs niçois, venus applaudir Donel Jack'sman, ont eu droit, le 23 décembre. En tournée pour son spectacle "On ne se connaît pas, on ne juge pas", l'humoriste a fait l'objet d'insulte raciste, lancée par un spectateur, alors qu'il se produisait sur la scène du théâtre de la Cité, rapporte Nice-Matin.

Au moment où il demande au public pour quel parti politique va leur vote, un spectateur, se réclamant du Rassemblement national (ex-Front national) le traite de "sale noir". "Pardon ?", lui oppose Donel Jack'sman. L'homme réitère son insulte. "J'ai dit 'sale noir'", assume-t-il encore. "Mais t'aurais du fermer ta gueule en fait", conclut l'humoriste.

Se faire traiter de « Sale noir » pendant mon show (non non ce n’est pas un complice...)

Une pensée pour toutes les personnes qui subissent le racisme et la discrimination au quotidien, souvent seules & dans l’indifférence la plus totale !

Aimons nous malgré nos différences❤️ pic.twitter.com/w6tQyTl6yX — Donel Jack'sman (@DonelJacksman) 27 décembre 2018

Pas "un complice". Sur son compte Twitter, Donel Jack'sman a tenu à préciser que le spectateur en question n'était pas un "complice". Il a également indiqué avoir "une pensée pour toutes les personnes qui subissent le racisme et la discrimination au quotidien".

"Dire 'sale noir' sans se faire sortir de la salle, ça existe encore". Au média AJ+, le comédien, repéré dans l'émission Juste pour rire, explique que sur 200 représentations, "il y a dû avoir 3-4 personnes qui disent voter pour le FN (RN, ndlr). Moi j'ai juste dis "c'est cool d'avouer parce d'habitude les gens qui votent FN n'assument pas". "Moi je ne pensais pas que ça existait encore aujourd'hui", ajoute-t-il. Que quelqu'un dans un endroit public puisse lâcher "sale noir" (...) sans se faire sortir de la salle ou se faire virer", a-t-il ajouté. La salle du théâtre de la Cité a pour sa part indiqué des "propos très choquants".

Christian Estrosi parle d'un "comportement inadmissible". Jeudi, le maire (LR) de Nice Christian Estrosi a condamné le comportement du spectateur. "Je condamne avec la plus grande fermeté le comportement inadmissible de ce spectateur et son insulte raciste", a-t-il indiqué sur Twitter. "Aucune forme de racisme ne saurait être tolérée dans la ville de Nice".