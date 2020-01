Salaires des professeurs : 500 millions d'euros pour des augmentations dès 2021

Le ministère de l'Education nationale a annoncé lundi aux organisations syndicales son intention de consacrer 500 millions d'euros à des hausses de salaires des enseignants dès 2021, dans le cadre de la réforme des retraites, a indiqué l'entourage du ministre Jean-Michel Blanquer. Cette enveloppe budgétaire a été présentée lors de l'ouverture de négociations sur le sujet, qui doivent s'échelonner jusqu'à jeudi, puis reprendre fin janvier, pour déboucher avant l'été sur une loi de programmation de revalorisations salariales. Les hausses de salaires débuteront dès janvier 2021.

Un calendrier de travail présenté aux syndicats

"Le ministre s'est engagé à organiser chaque année une conférence pour mesurer la progression année après année de la gestion des ressources humaines", a-t-on appris dans son entourage. Le ministère a présenté aux organisations syndicales un calendrier de travail : une première phase de consultation avec, fin janvier, des "perspectives de premières mesures pour le budget 2021", suivie d'une phase de concertation de janvier à fin mars, puis une phase de négociation, en vue du projet de loi de programmation.

Jusqu'ici étaient évoquées des augmentations progressives de budget de l'ordre de 400 à 500 millions d'euros par an, devant atteindre 10 milliards par an à l'horizon 2037. Reste à savoir comment ces revalorisations vont se traduire concrètement sur les fiches de paye des enseignants : les augmentations ne seront pas les mêmes pour des profs en début ou en milieu de carrière, ou pour ceux nés après 1975, donc concernés par la réforme des retraites, et les autres.