Sa famille l’exclut depuis qu’il a commis un délit : "Il règne un climat d’hypocrisie"

TÉMOIGNAGE

Il y a une dizaine d’années, Thierry a commis un délit et a été condamné à sept mois de prison avec sursis et 1.000 euros d’amende. Depuis, il dit qu’un climat d’hypocrisie règne dans sa famille à son égard. Certains disent qu’ils ne veulent plus le voir, mais continuent de lui parler. Au micro de "La Libre antenne", sur Europe 1, Thierry explique qu’il voudrait mettre les choses au clair avec les membres de sa famille et a demandé cet été comment faire à Sabine Marin.

"J’ai commis un délit il y a plus de dix ans. J’ai été jugé et j’ai failli faire de la prison. Depuis, il règne un climat d’hypocrisie épouvantable dans la famille à mon sujet. Il y a des membres de ma famille qui sont au courant de cette histoire dans le détail. C’est remonté jusqu’à mon ex-femme, alors que je l’ai quittée en 1997 et que les faits ont eu lieu en 2009. Deux jours après la fin du jugement, elle était au courant. Ça devait rester entre mes quatre frères et moi.

Mes relations familiales ne peuvent pas être normales. Il y a des membres de la famille qui ne veulent plus me voir, mais quand ils me voient, ils me font la bise. Je n’aime pas me mettre en colère. Le problème, c’est qu’en plus j’ai un trouble de l’humeur, je suis bipolaire. Toutes les excuses sont bonnes pour me disqualifier. Je suis un mouton noir. C’est affreux. Je suis au bord de l’explosion.

" Il me dit de ne pas entrer dans les polémiques "

Roger, mon frère aîné vient de perdre sa compagne. Pour l’inhumation, il passait dans le coin. Il m’appelle pour me dire qu’il va voir Serge, notre frère cadet. Je lui dis que je vais faire l’effort de me déplacer chez Serge pour que l’on soit tous réunis. J’appelle Serge qui me dit : "Pas de problème, viens". Je reçois ensuite un coup de fil de Roger qui me dit qu’on n’ira pas chez Serge parce qu’il est indisponible.

Serge ne m’a pas prévenu. Mon frère aîné m’a dit de ne pas entrer dans les polémiques. Je suis sorti de mes gonds parce qu’il y a quelques jours Serge était enthousiaste à l’idée que l’on se réunisse tous les trois et là Roger m’apprend ça. J’ai envoyé un message à Serge. Je me suis contenu. Je peux être très violent verbalement. Si j’étais sorti de mes gonds, il aurait dit que c’est ma maladie qui reprend le dessus.

" J’ai envie de couper les ponts avec toute cette famille "

Ça génère beaucoup d’interrogations chez moi. Je crois que j’ai envie de couper les ponts avec toute cette famille. Ma nièce s’est mariée l’année dernière et je n’ai pas assisté au mariage pour cette raison. J’ai profité de ma dépression pour ne pas y aller. Serge n’était pas content. Je suis quelqu’un de très émotif et très transparent. On est au top de l’hypocrisie. Je n’ai pas envie de fréquenter des gens comme ça.

Je ne peux pas me pardonner ce que j’ai fait. À la place du juge, je me serais condamné à dix ans de prison et 10.000 euros d’amende. J’ai été condamné à sept mois de prison avec sursis et 1.000 euros d’amende. Les autres ne me pardonneront jamais. Je pense que j’ai commis quelque chose d’impardonnable. Dans mon cercle d’amis, je leur ai dit ce que j’avais commis. Je ne peux pas faire autrement. C’est la première chose que j’ai dite à ma dernière compagne. Elle n’en a pas tenu compte.

Si j’avais été présent au mariage de ma nièce, j’aurais pris le micro pour dire ouvertement à tout le monde que j’ai été condamné et que ça ne me dérange pas si certains ne veulent plus me voir. Ma nièce vient me voir dans deux jours, je vais lui demander d’enregistrer notre conversation et je vais en faire une affaire publique. Sinon, il faudrait que je fasse un courrier à tout le monde. Il faut voir comment je suis jugé dans la famille. On me prend pour un cinglé."