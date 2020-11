Sa belle-fille a quitté son fils parce qu’il est alcoolique : "Depuis, il est chez moi"

TÉMOIGNAGE

Corine raconte que sa belle-fille a quitté son fils parce qu’il boit de l’alcool et sort le soir. Cela fait donc quelques semaines que son fils vit chez elle. Corine se trouve alors mêlée aux histoires de couple de son fils. Étant elle-même une ancienne alcoolique, elle dit culpabiliser quand elle voit son fils rentrer ivre. Au micro de Sabine Marin, sur "La Libre antenne" d’Europe 1, Corine confie son inquiétude pour le couple de son fils et évoque son propre problème d’alcool.

" Mon fils boit tous les weekends. Il a commencé à 18 ans, maintenant il en a 32. Le week-end, il ne travaille pas. Je pense que s’il ne travaillait pas, il boirait toute la semaine. Ça se passe très mal dans son couple. Lui et sa compagne ne s’entendent pas du tout et n’ont pas les mêmes loisirs. Mon fils a ses amis et ma belle-fille a ses amis. Ils ne sont pas mariés, ils vivent ensemble. Ça fait dix ans qu’ils sont ensemble. Ils ont un petit garçon de 5 ans.

Il boit le soir dehors avec ses copains. Il commence à 20 heures et il rentre chez lui à 5 heures du matin. Ma belle-fille lui a dit : "Tu ne rentres pas à la maison, tu vas dormir chez ta mère". Ça fait deux semaines qu’il est chez moi. Depuis un mois, la sœur de ma belle-fille habite chez eux. Depuis, ma belle-fille a mis mon fils dehors soi-disant parce qu’il boit. Mais ça fait plus de dix ans qu’il boit, elle ne l’a jamais mis à la porte.

" Je suis une ancienne alcoolique, je culpabilise "

Je pense qu'ils ont un gros problème de couple. Ma belle-fille est très casanière. Elle ne fait que dormir toute la journée. Quand je vais chez eux, elle ne se réveille pas pour venir me dire bonjour. Mon fils lui propose plein de choses, elle refuse. Si elle sort, c’est seulement avec son fils. Entre elle et moi, ça se passait très bien. Depuis qu’elle a mis mon fils à la porte, elle n’ose pas me parler. Je ne sais pas quoi lui dire parce que j’ai peur qu’elle me refuse de voir le petit. Elle ne veut peut-être pas me mêler à leurs histoires.

Pour l’instant, ma belle-fille ne veut pas qu’il revienne chez eux. Mon fils m’a dit : "Je ne vais pas attendre, je vais refaire ma vie." Mon fils adore son fils. Ce ne sera pas la guerre pour la garde, parce que ma belle-fille sait très bien que mon fils s’occupe beaucoup de son petit. Mon fils aimerait avoir un deuxième enfant, mais elle n’en veut plus. Je lui ai dit que s’il voulait un deuxième enfant, il fallait arrêter l’alcool. Il m’a répondu : "Je ne suis pas pire que toi." Je suis une ancienne alcoolique. Je culpabilise beaucoup.

Quand j'ai rencontré le père de mon fils, il m’a dit qu’il n’avait pas de femme, ni d’enfant. Mais il m’a menti. J’étais amoureuse et je ne l’ai pas quitté. Nous avons eu deux enfants. Quand je lui ai demandé de choisir entre sa femme et moi il m’a répondu : "Sois patiente". Cette phrase, je l’ai entendue toute ma vie. C’est là que je me suis mise dans l’alcool. J’ai bu pendant 20 ans. Aujourd’hui, j’ai 59 ans, je ne bois plus d'alcool. Je suis fière de moi, je l’ai fait pour mes enfants.

Puis mon fils s’est mis dans l’alcool. J’ai l’impression de me voir quand je le vois soûl. C’est très dur, je culpabilise beaucoup. Je me dis que c’est de ma faute. Ça me fait beaucoup de mal quand je le vois comme ça. Il m’a vue tellement soûle. Maintenant que je ne bois plus, j’ai l’impression qu’il a envie de continuer à me protéger. Avec son petit frère, le cordon est coupé. Mais mon fils aîné m’appelle tous les jours. Il est très proche de moi. Il se fait du mal. "