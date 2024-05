Rocher Mistral : la préfecture prend la défense du parc à thème face au maire de La Barben

Le Rocher Mistral est-il victime d'un acharnement administratif comme l'affirmait mi-février son propriétaire dans les colonnes du Figaro ? Ouvert depuis le 1er juillet 2021 au château de La Barben dans les Bouches-du-Rhône, Le Rocher Mistral est un parc à thème, créé par l'entrepreneur Vianney d'Alançon, qui propose des spectacles et animations autour de l'histoire et de la culture provençale mais depuis son ouverture, il suscite un certain nombre de controverses et une vive opposition du maire de La Barben, Franck Santos. Cette fois, la préfecture s'en mêle et exige la suspension d’un arrêté municipal, révèlent nos confrères du Figaro.

Une bataille de plusieurs années

Le duel a certainement démarré dès le rachat du château de La Barben par Vianney d'Alançon en 2019. L'idée d'y proposer un parc à thème animé par des spectacles historiques a immédiatement entraîné une vive opposition du maire de La Barben, Franck Santos. Craignant que le parc provençal entraîne des perturbations (nuisances sonores et circulation massive de véhicules) dans ce paisible village d'environ 800 habitants, la mairie déclenche plusieurs arrêtés municipaux dont les effets consistent pour l’essentiel à rendre impossible l’installation de parkings.

Un chemin visé

Le dernier arrêté en date concerne le chemin de la Baou, qui sépare le parking d'un grand parc animalier situé dans la même zone et le parking du Rocher Mistral. Des barrières font obstacles depuis des mois rendant impossible l'accès au chemin et par conséquent au parking du parc à thème, qui depuis utilise un autre parking moins pratique. Dans son arrêté d’interdiction, la mairie justifie sa décision par l’état d’entretien du chemin et la nécessité d’assurer la sécurité des piétons, indique Le Figaro. Mardi, la préfecture a demandé la suspension de cet arrêté municipal. L’affaire sera portée devant le tribunal administratif de Marseille le 3 juin.

Le maire accusé de "détournement de pouvoir et de procédure"

Le déféré préfectoral, consulté par Le Figaro, accuse le maire de La Barben de "détournement de pouvoir et de procédure". "La multiplication des interdictions et arrêtés adoptés par le maire de La Barben présentant des conséquences sur l'activité du Rocher Mistral constitue un faisceau d'indices concordants permettant d'établir une présomption sérieuse en vertu de laquelle le maire de La Barben recherche à limiter la fréquentation du Rocher Mistral […] De ce fait, il utilise les pouvoirs qui lui ont été confiés dans le but autre que ceux en vertu duquel ils lui ont été confiés, et notamment des pouvoirs de police administrative selon d'autres fins que la prévention de trouble à l'ordre public", écrit le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône.

En 2021, le parc a aussi été poursuivi pour non-respect des règles d'urbanisme par France Nature Environnement. Un an après, la justice a donné raison au Rocher Mistral.