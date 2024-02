Rideau de fer maritime et Wuambushu II, Gérald Darmanin prépare son arrivée à Mayotte

Des mesures pour sortir de la crise. Depuis trois semaines, Mayotte est paralysée par des barrages érigés par des citoyens voulant lutter contre l'arrivée massive de clandestins. Le ministre de l'Intérieur se rend sur place pour apporter des solutions afin de sortir de cette crise. Dans une vidéo, intitulé "Message aux Mahorais", Gérald Darmanin a dessiné les contours des mesures qui allaient être annoncées pour ramener le calme dans le département français.

Message aux Mahorais ⤵️ pic.twitter.com/dF5WtGdGQy — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) February 10, 2024

Parmi elles, le plan Wuambushu II visant à expulser les étrangers en situation irrégulière, à détruire les bidonvilles et à lutter contre la criminalité dans l'archipel. Une deuxième version, 10 mois après une première édition aux résultats contrastés. Pour ce faire, le locataire de Beauvau fait le déplacement avec une quinzaine de gendarmes du GIGN. "Ce Wuambushu II, ce sera plus de moyens, de forces de l'ordre et de justice pour pouvoir lutter contre cette délinquance étrangère qui pourrit la vie de nos concitoyens", a-t-il annoncé.

La mise en place d'un rideau de fer maritime

Parmi les annonces majeures, Gérald Darmanin a annoncé la mise en place d'un "rideau de fer" maritime à la demande du président de la République et en collaboration du ministre des armées. Un dispositif mit en place afin d'empêcher les embarcations pleines de personnes en situation irrégulière d'arriver sur l'archipel. "Il y aura des nouveaux moyens d'interceptions et des nouveaux radars. Très prochainement, vous verrez des changements", a-t-il indiqué.

Gérald Darmanin a aussi pris pour cible les réseaux d'immigrations irrégulières qui sévissent sur le territoire de l'océan indien. "Les personnes qui font venir des gens dans l'illégalité, qui font de faux certificats de paternité et des reconnaissances frauduleuses d'identité, doivent être condamnées", a-t-il déclaré. Gérald Darmanin devrait en dire plus sur ces mesures, lors de son arrivée à Mayotte ce dimanche à neuf heures.