Réviser l'Histoire en podcast : la Guerre froide

PODCAST

Bac ou brevet, il est grand temps de commencer les révisions ! Découvrez 4 épisodes du podcast "Au cœur de l’Histoire" pour connaître l’essentiel du programme sur la Guerre froide entre 1947 et 1991 : le nouvel ordre mondial après la fin de la guerre en 1945, les premières crises dues à la bipolarisation du monde, la prise de conscience du risque nucléaire et la Détente, puis "l’équilibre de la terreur" et l’épuisement de l’URSS.

Sur la crise de Cuba ➜ Fidel Castro, le leader de la révolution communiste cubaine

Dans les années 1950, les Etats-Unis et l’URSS cherchent à imposer leur vision du monde et leur mode de vie : le capitalisme d’un côté, le communisme de l’autre. A l’origine, Cuba est allié aux Etats-Unis. Mais en 1959, après deux ans de guérilla, l’armée rebelle de Fidel Castro s’empare du pouvoir. L’isolement diplomatique du pays et la radicalisation du mouvement communiste, réformes mises en place par les révolutionnaires de Castro, font alors de Cuba un allié tout désigné pour l’URSS. Cuba devient l’épicentre de la Guerre froide. En mai 1962, Khrouchtchev, le premier secrétaire du parti communiste de l’URSS, décide d’acheminer des missiles nucléaires à Cuba. Car depuis cette position stratégique à Cuba, les Soviétiques peuvent atteindre n’importe quel territoire des États-Unis…

Sur la "chasse aux Rouges" ➜ Edgar Hoover et le système d’écoutes illégales du FBI

En pleine Guerre froide, la "peur rouge" s’empare des Etats-Unis. Dans un discours de campagne, le sénateur Joseph McCarthy dépeint le communisme comme un danger mondial. Il lance un mouvement qui va déboucher sur une "chasse aux sorcières" pour démasquer les communistes qui travaillent au sein même des institutions américaines. Edgar Hoover, le directeur du FBI, s’occupe de surveiller et d’auditionner les fonctionnaires fédéraux pour tester leur loyauté. Plusieurs centaines d’agents sont renvoyés. Mais Hoover ne s’arrête pas là. Il s’intéresse désormais à Hollywood et aux cercles intellectuels pour enquêter sur les personnalités publiques qui auraient des liens avec les communistes : Charlie Chaplin, Frank Sinatra, Albert Einstein…

Sur la course à l’espace ➜ Apollo 13, la troisième mission américaine vers la Lune

Depuis le perfectionnement des missiles pendant la Seconde guerre mondiale, les scientifiques se sont mis à regarder vers le ciel. Chacune des deux superpuissances lutte pour son hégémonie sur le monde. Or, grâce aux satellites, l’espace est aussi un lieu qui permet le contrôle et la circulation de l’information. En 1957, les Soviétiques mettent en orbite le premier satellite, Spoutnik1, et en 1959, ils deviennent les premiers à survoler la Lune. Chaque fois, ils ne devancent les Américains que de quelques mois mais ils ont bel et bien une longueur d’avance… Pour reprendre le dessus sur la conquête spatiale, le président Kennedy lance le programme Apollo, direction la Lune. Mais la troisième tentative pour envoyer des hommes sur la Lune va vite se transformer en mission de sauvetage…

Sur la course aux armements ➜ Tchernobyl, le plus grand accident nucléaire de l’Histoire

En 1986, le monde est polarisé. Les Etats-Unis et l’URSS se livrent une bataille sans merci pour augmenter leur zone d’influence. L’Europe se retrouve prise entre leurs feux. Les deux superpuissances développent chacune de leur côté des armes de dissuasion nucléaire pour maintenir un statu quo. La catastrophe de Tchernobyl sera le tournant qui ouvrira les yeux du monde sur les conséquences terribles que peut avoir l’énergie nucléaire. Dans la nuit du 25 au 26 avril 1986, le réacteur n°4 de la centrale de Tchernobyl explose. Les Soviétiques vont devoir improviser des solutions pour limiter la fuite de particules radioactives dans l’atmosphère et sécuriser le site pour empêcher une seconde explosion qui rendrait l’Europe inhabitable…

