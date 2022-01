Réveillon de la Saint-Sylvestre : quel bilan pour les forces de l'ordre ?

INTERVIEW

Une nuit "classique", marquée par quelques troubles. Près de 127.000 policiers, gendarmes et pompiers étaient mobilisés vendredi soir sur tout le territoire français pour assurer la sécurité lors du réveillon du Nouvel An . Invité d'Europe Matin samedi, Matthieu Valet, secrétaire national adjoint du syndicat indépendant des commissaires de police, a dressé le bilan de la soirée, en déplorant tout de même que des policiers ont été blessés.

"Pas de faits qui sortent de l'ordinaire"

"C'était une nuit de la Saint-Sylvestre classique. Il y a eu beaucoup de prises à partie de policiers, de tirs de mortiers, de violences urbaines. On a eu quelques incendies de véhicules", a affirmé le syndicaliste au micro d'Isabelle Moreau. Matthieu Valet a souligné la récurrence de ces actes à chaque 31 décembre, "mais pour l'instant, il n'y a pas de faits qui sortent de l'ordinaire", a-t-il tenu à préciser.

Le syndicaliste est revenu sur la soirée calme passée sur l'avenue des Champs-Elysées à Paris. Dans la capitale, 9.000 policiers et gendarmes étaient déployés. "Il y avait du monde, et à l'issue du passage au 1er janvier, les gens sont partis et on n'a pas eu de gros sujet particulier", a-t-il convenu.

Au moins 12 personnes interpellées à Strasbourg

Si la soirée a été calme sur la plus belle avenue du monde, Matthieu Valet a indiqué que "des policiers ont été blessés. On attend le décompte final". A Strasbourg notamment, au moins 12 personnes ont été interpellées, dont quatre pour des "violences urbaines", et deux policiers ont été légèrement blessés, a-t-on appris auprès de la préfecture et de la police. Un couvre-feu pour les moins de 16 ans avait d'ailleurs été mis en place en Alsace.