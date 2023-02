Retraites : «Cette réforme est exclusivement politique», tranche François Hommeril

L'exécutif aura-t-il le soutien de la droite pour faire voter son épineuse réforme des retraites ? Dans une interview accordée au Figaro Magazine, qui paraîtra vendredi, Nicolas Sarkozy apporte son soutien à la réforme et appelle à l'unité. "Plus vous négociez, plus vous mobilisez la gauche qui pense que vous allez céder et plus vous démobilisez la droite, qui ne comprend plus ce que vous voulez faire", explique l'ancien leader des Républicains, citant l'exemple de sa propre réforme des retraites adoptée en 2010.

"L'ancien président de la République vient nous démontrer que cette réforme est exclusivement politique. Le gouvernement a tenté de nous faire croire qu'elle était technique mais sur le plan technique, cette réforme n'est pas justifiée et elle est très injuste", a réagi François Hommeril, président confédéral de la CFE-CGC, au micro d'Europe 1 jeudi.

"Emmanuel Macron a le choix"

"Il n'y a pas une seule personne qui soit un peu experte du dossier, et qui ait suffisamment d'autorité pour s'exprimer sur le plan technique, qui défend cette réforme, elle est totalement politique", a-t-il insisté.

Depuis plusieurs années, l’Union européenne recommande à la France de réorganiser son système de retraites. De simples "recommandations" estime le leader des syndicats des cadres. "Emmanuel Macron a le choix : soit défier la Commission européenne, soit défier son peuple", a-t-il exposé.

Alors que le débat dans l'hémicycle doit commencer le 6 février prochain, François Hommeril espère que l'Assemblée nationale ne votera pas ce texte.