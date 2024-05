RER A : seulement un train sur deux vendredi en raison d'une grève locale

Seul un train sur deux circulera vendredi sur le RER A en Ile-de-France en raison d'"un mouvement social localisé", a annoncé mercredi la RATP, qui exploite la majeure partie de cette ligne fréquentée par 1,4 million de voyageurs tous les jours. "La RATP invite tous les voyageurs de la ligne à anticiper leurs déplacements sur le réseau", a indiqué la Régie dans un communiqué.

La ligne la plus fréquentée d'Europe

Les conducteurs de cette ligne, la plus fréquentée d'Europe, sont appelés à cesser le travail "pour dénoncer les situations inacceptables de dérèglementation, de mise en danger des agents et des usagers, de non-respect des conditions de travail des conducteurs", expliquent les syndicats dans un communiqué.

"La gestion des colis suspects est plus que douteuse, il y a une mise en danger des collègues qui interviennent sur le terrain, des propos et un langage totalement inacceptables de certains chefs de régulation...", a détaillé Arnaud Moinet, secrétaire du syndicat La Base, premier en terme de représentativité sur le RER A. Il déplore un non-respect des règles en termes d'horaires de travail pour les conducteurs et qualifie la direction d'"extrêmement désinvolte".

Toutes les organisations syndicales représentatives (La Base, CGT-RATP, FO-RATP et Unsa-RATP) appellent à la mobilisation, qui n'est pas liée à l'organisation du temps de travail ou au versement de primes pendant les Jeux olympiques. les deux branches exploitées par SNCF Voyageurs, entre Nanterre, Cergy-Le Haut et Poissy, seront légèrement moins touchées par la grève, avec trois trains sur quatre.