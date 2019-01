Rentrées décalées : "Il y a beaucoup de passerelles dans l'enseignement supérieur"

INTERVIEW

Février peut être le mois de la réorientation. "Beaucoup d’écoles dans le privé proposent des formules de rentrée décalée", explique Etienne Gless, journaliste à L'Etudiant, au micro de Matthieu Noël sur Europe 1. Des formules qui peuvent intéresser les 100.000 étudiants en première année d'enseignement supérieur et "qui sont en réorientation et repassent sur le plateforme Parcoursup". "Il y a beaucoup de passerelles dans l'enseignement supérieur."

"Oubliez l'échec, retenez la leçon." Ce sont "souvent des déçus de la fac", précise Etienne Gless On retrouve notamment de nombreux étudiants en fac de médecine "recalés" après "les examens de fin de premier semestre". Ils représentent un vivier dans lequel les écoles d'ingénieurs apprécient particulièrement puiser.

Etienne Gless souligne toutefois que les six mois après lesquels un étudiant décidé de changer d'orientation ne sont pas une perte de temps : "Oubliez l'échec, retenez la leçon. C'est une expérience, on a forcément appris des choses sur soi, pourquoi on est fait."

"Contacter les établissements au plus vite." Si vous souhaitez vous réorienter au mois de février, "il faut contacter les établissements au plus vite", prévient-il. Mais rentrée décalée peut également signifier diplôme décalé : "Cela va dépendre de votre capacité de travail et de votre motivation."

Certaines écoles proposent notamment des formations intensives sur six mois pour rattraper le premier semestre et débuter en deuxième année en même temps que tout le monde. "Mais alors vous allez oublier les sorties le week-end, le soir vous allez cravacher, vous allez faire des heures sup pour rattraper le temps perdu et les vacances de printemps, vous oubliez. Vous allez bosser. Sinon, on va vous proposer une diplomation au mois de février de l'année d'après, ce qui peut poser un problème pour la poursuite d'études."