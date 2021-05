Rémi est tombé amoureux alors qu’il était prêtre : "Je suis d'abord un homme"

TÉMOIGNAGE

Rémi était prêtre depuis 34 ans quand il a rencontré Michèle, une paroissienne, en août 2000. Alors que leur histoire d’amour débutait seulement, Rémi a révélé l’existence de celle-ci à l’évêque de son diocèse. Celui-ci ne l’a pas révoqué, le laissant vivre sa relation amoureuse discrètement. Mais en 2009, un nouvel évêque a été nommé et il révoqua Rémi deux ans plus tard. Toujours en couple avec Michèle, Rémi se confie à Olivier Delacroix sur son histoire d’amour qui est restée secrète pendant dix ans.

Rémi se souvient de sa rencontre avec Michèle lors d'une fête au presbytère: "J’étais à la fenêtre et je demandais s’il fallait des tasses. Quelqu'un m'a répondu et nos yeux se sont croisés. Quelque chose s'est passé dans notre regard ce jour-là. Michèle me regardait et je la regardais. Il s'est passé quelque chose qui m'a touché au fond de mon être, de mes yeux, de mon corps et de mon cœur. Quand on se l’est dit quelques jours après, elle m'a dit qu’il s’était passé quelque chose pour elle aussi.

Je l'ai rappelée en disant que j'aimerais la voir. Elle m'a dit de venir parce qu’elle aussi. Ça paraît tout simple. J'ai toujours été assez libre vis-à-vis de la discipline de l'Église. Je la connais bien. Dans l'engagement au ministère de prêtre, le célibat des prêtres est obligatoire. J'ai pris cet engagement et je sais très bien que je n'ai pas tenu la fidélité à cet engagement dans la société Église qui est la mienne et que j'aime toujours.

" Je ne me sentais pas très différent des autres amoureux "

Au bout de deux mois, mon amour pour Michèle m'a paru incontournable. Lors d’une réunion de collègues et de copains, je leur ai dit : ‘Les gars, je suis amoureux de Michèle’. Le jour où je l'ai dit à mes collègues, je ne me sentais pas très différent des autres amoureux. Je sais bien que je suis prêtre, mais je suis d'abord un homme. Ils ont été un peu surpris, mais ça les a aussi fait parler de leur vie affective. Ce que je vis, il faut que je le dise et le partage. Il faut que des gens le sachent.

Je ne voulais pas que ça reste caché et j'ai écrit à mon évêque. Je voulais qu'il le sache et qu'il sache qu'avant tout, j'étais un être humain doté d'un cœur, d'un corps, d'une intelligence humaine et de la possibilité d'un amour humain. Il aurait pu me révoquer tout de suite. Je ne sais pas quelle aurait été ma décision s'il m'avait demandé de choisir de manière impérative entre Michèle et le ministère. Je ne peux pas vous dire ma réponse puisque la question n'est pas venue.

" Depuis toujours, des prêtres ont aimé "

On y a repensé un peu avec Michèle et l’on s'est dit que s'il m'avait demandé de choisir impérativement, j'aurais choisi de continuer le ministère. J'avais 34 ans de vie de ministère derrière moi. J'avais sous-jacente cette passion de la présence féminine. Ma relation avec Michèle me posait évidemment un problème. Très vite, j'ai dit à Michèle que pour moi, la règle du célibat n'est pas une règle intangible. Aujourd'hui, c'est la règle de l'Église chrétienne, catholique et romaine. Ce n'est pas la règle de l'Église universelle, mais elle est dans la tradition latine.

Je n'ai pas manqué d’amour. J’ai trouvé un amour d'une manière très humaine. Dans le célibat qu'impose l'Église latine, cet amour humain, vous n’avez pas le droit de le rencontrer. Je suis pointilleux sur ce droit que nous n'avons pas. Je me dis que, depuis toujours, des prêtres ont aimé. Pourquoi nous dit-on : ‘Vous n'avez pas le droit’ ? C’est là que je suis en dehors de la règle. Je me suis mis en dehors parce que c'était bon aussi. La clandestinité, c'est dur à vivre."

" Être chrétien, c'est être libre de vivre ce qui rend soi et les autres heureux "

En 2009, un nouvel évêque a été nommé dans le diocèse auquel appartenait Rémi. Ce dernier l’a immédiatement mis au courant de sa situation, mais ce n'est que deux ans plus tard que Rémi fut convoqué à l'évêché : "Il m'a dit tout de suite : ‘Il faut que nous soyons en vérité. Des anciens prêtres m'ont écrit que vous vivez maritalement. Répondez-moi par oui ou par non.’ Je lui ai dit : ‘C’est vrai et cela depuis 11 ans. Vous le savez parce que je vous l'ai dit en 2009. Tous les membres de votre bureau et vicaires épiscopaux le savent. Votre prédécesseur vous a certainement laissé un dossier’.

Il m’a répondu qu’il n'avait pas connaissance de ce que je lui disais. Il a ajouté : ‘Moi, en tant qu’évêque, je ne peux pas vous laisser le ministère.’ J'ai répondu : ‘Je le sais bien, je m'en doutais. Je vous remercie de m'avoir permis de vivre avec Michèle sous votre mandat d'évêque depuis deux ans. Puis, je remercie votre prédécesseur, de me l’avoir permis pendant dix ans.’"

Michèle, la compagne de Rémi, se livre sur le fait de vivre une relation avec un homme d'Église, en tant que chrétienne : "Paradoxalement, je n'ai pas culpabilisé parce que, pour moi, être chrétien, c'est être libre de vivre ce qui rend soi et les autres heureux, à partir du moment où on ne fait pas de mal à l'autre. On a essayé de ne pas avoir d'attitudes choquantes. Je pense que j'aurais sûrement fait partie de ceux qui auraient trouvé que ça ne convenait pas. Donc, je ne peux pas leur en vouloir."

Interrogé sur le sens de son témoignage auprès d’Olivier Delacroix, Rémi livre ses sentiments et transmet un message d’amour : "Je veux témoigner que l’on est en chair et en os et que l'on s'aime. Il y avait une règle qui me l’interdisait. La règle, je l'ai mise au service de l'amour. ‘Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés’, ça me paraît bien plus fort que toutes les règles des hommes."