Régime alimentaire : que faire lorsqu'on est invité à un déjeuner ou un dîner ?

"Ce n'est pas parce qu'on est au régime que l'on doit arrêter sa vie sociale", s'exclame Jérémy Come, chroniqueur bonnes manières dans l'émission Bienfait pour vous. Au micro de Julia Vignali et de Mélanie Gomez, l'expert en savoir-vivre se met à la place de celles et ceux qui ont décidé d'entamer un régime, par exemple après les excès des fêtes de fin d'année, et dévoile ses astuces pour éviter les faux pas lors d'un dîner en famille ou entre amis.

Ne plus se rendre aux dîners le temps du régime

Selon le chroniqueur, la première décision qui peut être prise est celle, tout simplement, "de ne plus dîner ou déjeuner pendant un laps de temps, celui que vous vous imposez pour perdre vos kilos. (…) La chose la plus chic, c'est quand vous avez perdu vos kilos, et que personne ne se sera rendu compte que vous avez fait subir le régime aux autres", ajoute Jérémy Come.

Pour lui, "il n'y a rien de pire que ceux qui arrivent chez vous en disant 'je suis désolé, je ne prendrai pas d'entrée ou de dessert', parce que la personne a préparé son déjeuner ou son dîner".

Se servir en petite quantité

Si jamais vous souhaitez tout de même répondre positivement à une invitation à manger, la bonne tactique est de prendre en petite quantité et de ne pas se resservir, expose le chroniqueur. Il ne faut pas non plus en faire un sujet de conservation, ajoute-t-il. Toutefois, si l'expert en bonnes manières affirme qu'il ne faut pas refuser une entrée ou un dessert, le seul plat que l'on puisse refuser est le fromage. "C'est le seul plat qui n'aura pas été préparé par vos hôtes", argumente Jérémy Come.

"Au moment du dessert, vous pouvez ne pas vous resservir parce que le déjeuner ou le dîner aura été tellement copieux qu'il n'y a plus de place", conclut le chroniqueur sur Europe 1.