Réforme des retraites : le trafic RATP quasi normal mercredi sauf pour le RER

La RATP a prévu lundi un trafic quasi normal pour les métros, bus et tramways mercredi mais un service "très perturbé" des RER pour la huitième journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites. La mobilisation semble marquer le pas à la RATP touchée par une grève reconductible depuis le 7 mars à l'appel de l'intersyndicale (CGT, FO, Unsa, CFE-CGC). Le trafic sera ainsi normal mardi sur tout le réseau à l'exception du RER, toujours "perturbé".

Le mouvement ralentit

L'intersyndicale avait pourtant appelé jeudi à "poursuivre la pression, sur le gouvernement et les parlementaires, en s'inscrivant dans l'appel de l'intersyndicale nationale" par la manifestation samedi mais aussi par la grève mercredi, jour de réunion de la commission mixte paritaire (CMP) au Parlement, avant un possible vote final sur le texte jeudi. Après un premier jour de grève bien suivi mardi dernier à la RATP, le mouvement a très vite décéléré et dès vendredi, le trafic était à nouveau normal ou presque dans le métro et en surface, comme tout au long du week-end. Seul le RER connaît des perturbations plus ou moins prononcées. Mardi, on comptera trois trains sur quatre sur la ligne A et les deux tiers des trains rouleront sur le RER B.