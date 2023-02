Réforme des retraites : encore des perturbations à prévoir mercredi à la SNCF

La circulation des trains restera "perturbée" mercredi, jour où la CGT Cheminots et SUD Rail appellent encore à cesser le travail contre la réforme des retraites, a indiqué la SNCF mardi. La compagnie prévoit en moyenne 2 TGV sur 3, près de 1 Intercités sur 2 et 1 TER sur 2 avec des perturbations dans toutes les régions, et des difficultés en Ile-de-France, selon un communiqué.

ℹ️ Mercredi 8 févr. 2023, le trafic restera perturbé sur nos lignes : TRANSILIEN, TER, TGV (INOUI, OUIGO, international), INTERCITES. Si possible, nous vous recommandons d'annuler ou de reporter vos déplacements prévus ce jour. ½ — SNCF Voyageurs (@SNCFVoyageurs) February 7, 2023

Dans le détail, l'axe Nord TGV inOui verra circuler 2 trains sur 3 tout comme sur les Ouigo, contre 1 train sur 2 pour l'axe Atlantique TGV InOui. 3 trains sur 5 circuleront sur l'axe Sud Est TGV InOui soit autant que sur le réseau Province à province. Le trafic sera normal en revanche sur l'axe Est. À l'international, aucune perturbation n'est à prévoir sur l'Eurostar. Sur le Thalys, le trafic ne sera que "légèrement" perturbé et 3 trains Lyria sur 5 fonctionneront normalement.

En Île-de-France également, les usagers du RER et du Transilien ne sont pas au bout de leurs peines. 2 trains sur 3 circuleront sur le RER E et les lignes H, J et L tandis que le RER C et la ligne N n'accueilleront qu'1 train sur 2. La situation se complique en revanche pour le RER D et la ligne R avec 2 train sur 5 pour l'un (avec interconnexion suspendue entre Châtelet-les-Halles et Gare de Lyon) et 1 train sur 5 pour l'autre. Enfin, 3 trains sur 4 sont attendus sur les lignes P et U.