Réchauffement climatique : à 93 ans, Raoni défend toujours la forêt amazonienne à travers le monde

Face au réchauffement climatique, et à l'urgence environnementale, il y a une voix qui compte… qui compte même depuis des décennies : celle de Raoni, le chef de la tribu des Kayapo, au Brésil, et inlassable défenseur de la forêt amazonienne. C'est le chanteur Sting qui avait fait connaître à travers le monde, l'homme et son combat.

"Sans les arbres, nous allons tous mourir"

À 93 ans, le chef Raoni entame une nouvelle tournée mondiale pour récolter des fonds afin de lutter contre la déforestation et la préservation de la forêt amazonienne. Tournée qui passait par Lyon ce lundi. Lors de son passage dans la capitale des Gaules, il a délivré un message à des enfants de CP et de CE1 sur l'importance des arbres et de la forêt pour sauver la planète. "Je pense qu'il est très important de protéger la forêt parce qu'elle donne de l'ombre. Sans les arbres, la terre s'assèche. Il n'y a plus d'eau dans les rivières. Les arbres nous permettent aussi de respirer. Sans les arbres, nous allons tous mourir, pas seulement les Indiens, mais le monde entier", alerte-t-il auprès des enfants.

Crédit : Jean-Luc Boujon

Face à ses écoliers, le chef de la tribu des Kayapo a exprimé ses inquiétudes quant à l'avenir des générations futures. "Ma préoccupation principale, ce sont les nouvelles générations. Que va-t-il se passer pour nos petits-enfants si la Terre est entièrement détruite par les chercheurs d'or, par les fermiers, les agriculteurs et les bûcherons ? C'est un vrai problème. Donc j'insiste pour que la forêt soit protégée et sécurisée", souligne Raoni.

Des inquiétudes légitimes de la part du défenseur de la forêt amazonienne puisque des chercheurs ont mis en garde le monde sur le réchauffement climatique et ses conséquences. En effet, la température à la surface de la Terre est sur le chemin d'une augmentation de 2,7°C d'ici 2100 par rapport à l'ère préindustrielle, ce qui devrait exposer plus de 2 milliards de personnes à une chaleur dangereuse.