RECETTE - Mendiant de gigot aux fruits secs de Sonia Ezgulian

Pour 8 personnes

1 gigot d’agneau de 2,2 kg

10 noisettes mondées

10 amandes mondées

10 pistaches vertes

6/7 raisins blonds

1 figue séchée

3 oignons violets frais

1 tête d’ail frais

3 brindilles de fenouil frais

15 cl de vin blanc sec

1 bâton de cannelle

1 étoile de badiane

1 filet d’huile d’olive vierge extra

Sel fin et poivre du moulin

Préparation

1. Coupez la figue séchée en petits cubes. Avec la pointe d’un couteau d’office, faites de petites incisions profondes d’au moins 1 centimètre dans le gigot, puis glissez une noisette, une amande, une pistache, un raisin ou un cube de figue. Assaisonnez le gigot de sel.

2. Préchauffez le four à 220°C. Arrosez le fond d’un grand plat d’huile d’olive, recouvrez d’oignons violets émincés, de brindilles de fenouil et de sarriette. Déposez également le bâton de cannelle, l’étoile de badiane et la tête d’ail coupée en 2 horizontalement.

3. Enfournez le gigot à 220°C, faites-le colorer environ 10 minutes sur chaque face puis réduisez la température à 180 °C et poursuivez la cuisson 40 minutes en l’arrosant de temps en temps avec le vin blanc. Retirez le gigot du plat, enveloppez-le de papier aluminium et laissez-le reposer le temps de préparer le jus en raclant bien les sucs de cuisson et laisser réduire 5 minutes avec le reste du vin blanc.