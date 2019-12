RATP : trafic des métros "très réduit" dimanche, seules les lignes automatiques fonctionneront

Le trafic RATP sera "très réduit" dimanche par la grève illimitée contre la réforme des retraites, avec seulement deux lignes automatiques de métro qui fonctionneront et une circulation partielle du RER B uniquement entre midi et 18 heures, a indiqué la régie samedi dans un communiqué.

L'Orlyval circulera normalement

Comme dimanche dernier, la quasi-totalité des lignes de métro seront fermées, seules les lignes 1, 14, mais aussi Orlyval, qui dessert l'aéroport d'Orly, près de Paris, devant circuler "normalement et toute la journée". Le RER A sera également fermé toute la journée et seul un RER B sur trois fonctionnera "au départ de Massy et de Robinson en direction de Gare du Nord uniquement entre 12 heures et 18 heures", a précisé la RATP.