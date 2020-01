RATP : grève suspendue à partir de lundi sur une majorité des lignes de métro

Les conducteurs du métro parisien en grève contre la réforme des retraites ont voté vendredi dans la plupart de leurs assemblées générales la suspension de leur mouvement à partir de lundi, a annoncé samedi le syndicat Unsa, qui se dit pour autant toujours "déterminé à poursuivre la lutte".

Trafic normal sur 12 lignes de métro

Il s'agit pour les grévistes de "reprendre des forces" avant la prochaine mobilisation, prévue vendredi 24 janvier, a précisé Laurent Djebali, représentant des conducteurs de métro et RER à l'Unsa RATP, 1er syndicat de la régie. Le trafic devrait donc reprendre normalement sur 12 lignes de métro, ainsi que sur le RER A, a-t-il détaillé. Les lignes du métro 5 et 13, ainsi que le RER B, pourraient rester perturbés. Les lignes de métro 1 et 14, automatiques, continueront à fonctionner normalement.

"Dès que les collègues sont prêts, on repart"

"Après 45 jours de grève, une majorité d'assemblées générales du réseau ferré a décidé de réorienter, dès lundi, le mouvement illimité pour s'orienter sur une autre forme d'action", a indiqué dans un communiqué l'Unsa RATP Pôle Traction. Pour beaucoup de grévistes, cette décision a été décidée "pour des raisons pécuniaires": "On peut comprendre que certains collègues aient besoin de se renflouer", a précisé à l'AFP Laurent Djebali. Pour autant, "dès que les collègues sont prêts, on repart en illimité, en espérant une convergence des luttes". "Il est hors de question qu'on appelle à cesser la grève illimitée, bien au contraire", a-t-il insisté.