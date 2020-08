Randonnées volcaniques, fêtes tamoules et fabrique de rhum : que faire à la Réunion ?

Volcanique, l'Île de la Réunion, située dans l'Océan Indien, est aussi connue pour ses forêts tropicales et ses plages. Magnifique, impressionnante, charmante… la Réunion saura vous séduire grâce à ses randonnées incroyables autour du piton de la Fournaise et du cirque de Mafate, ses cérémonies traditionnelles et ses activités diverses comme le parapente. Dans Et si on partait ? sur Europe 1, le chroniqueur Jean-Bernard Carillet, également auteur au Lonely Planet partage mercredi ses incontournables pour une visite de l'île aux petits oignons.

Partir à l'assaut du Piton de la Fournaise

Le Piton de la Fournaise, le célèbre volcan de l'île - un des plus actifs au monde - se visite de diverses manières. Il est notamment possible de se rendre en haut de l'enclos en voiture et d'accéder au belvédère sur la partie extérieure du volcan. On vous garantit une vue spectaculaire tout au long de la route puisqu'elle traverse la Plaine des Sables, un décor lunaire aux couleurs ocre, gris et noir.

Les plus sportifs pourront choisir de descendre dans l'enclos, la cuvette naturelle autour du volcan. Vous marcherez ainsi sur... de la lave solidifiée et atteindrez le bord du cratère en trois heures. Un point d'arrivée impressionnant puisque le cratère est large de 900 mètres et profond de 350 mètres. Il est également possible de survoler le volcan en avion, en ULM ou en hélicoptère pour bénéficier d'une vue unique et imprenable sur le piton de la Fournaise.

Le cirque de Mafate : la randonnée incontournable

Il existe de nombreux parcours de randonnées à la Réunion mais si l'on ne devait en retenir qu'un seul, ce serait celui du cirque de Mafate, un cratère volcanique éteint. Cette immense cuvette se trouve être bordée de sommets et de parois montagneuses. Aucune route ni aucune piste ne permettent d'entrer avec un véhicule dans le cirque. On y accède et s'y déplace uniquement à pied. Le cirque de Mafate est aussi habité. Il est composé de petits hameaux et de petits îlets dans lesquels vivent quelques habitants. On se déplace ainsi de hameaux en hameaux à pied, en suivant des sentiers balisés.

© RICHARD BOUHET / AFP

Randonner dans le cirque de Mafate vous fera entrer dans un monde à part. Vous éprouverez assurément des sensations incroyables face à ce relief très accidenté et sauvage, fait de pics, de rivières et de ravins. Il est possible d'emprunter plusieurs itinéraires. Nous vous conseillons donc d'y consacrer trois jours en passant la nuit en refuge. Profitez-en aussi pour déguster un bon rougail saucisse traditionnel et pour discuter avec les Mafatais. Et si vous ne souhaitez pas randonner, vous pouvez toujours survoler le cirque de Mafate en hélicoptère.

Les fêtes tamoules : des cérémonies traditionnelles à ne pas manquer

La Réunion est un melting-pot. Elle est dotée d'influences culturelles très diverses et d'une importante communauté d’origine indienne. Les visiteurs peuvent assister à des cérémonies traditionnelles tamoules autour des temples tamouls, en particulier dans les villes de la côte est, notamment à Saint-André. Parmi ces cérémonies tamoules, qui ont lieu à des dates variables entre décembre et février, figure Teemeedee, qui signifie marcher sur le feu, durant laquelle les fidèles marchent sur des braises incandescentes.

© RICHARD BOUHET / AFP

Pendant la cérémonie Cavadee, les pénitents se percent la langue et les joues avec des aiguilles d’argent et des boucs sont sacrifiés. Durant Dipavali, la fête de la Lumière, les croyants de déplacent en procession nocturne avec des centaines de bougies.

Découvrir le parapente

Si vous cherchez à pratiquer d'autres activités que la randonnée, vous pourrez découvrir le parapente à Saint-Leu. Les conditions aérologiques sont idéales pratiquement toute l'année. Vous pourrez choisir différents spots, une pente école à 800 mètres d'altitude, une autre à 1.500 mètres. En tandem avec un moniteur, vous pourrez ainsi survoler les flancs de la montagne et l'océan avant d'atterrir sur la plage.

S'imprégner de la culture de la canne à sucre

À La Réunion, la canne à sucre a régné en maître pendant des siècles. Un passé sucrier encore très présent dans les mémoires et qui a forgé des générations de Réunionnais. Deux distilleries, dans lesquelles on fabrique du rhum et du sucre, sont toujours en activité... et elles se visitent ! Si vous souhaitez découvrir l'univers d'une fabrique de rhum, rendez vous à la distillerie de Savanna, à Saint-André. Un impressionnant vaisseau industriel fait de passerelles, de tubulures et d'engrenages.