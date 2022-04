Rachat de Twitter : «Il y a quelque de chose de liberticide dans une liberté totale», juge Enthoven

Le rachat de Twitter par Elon Musk, une bonne nouvelle pour la liberté d'expression ? Rien n'est moins sûr pour le philosophe et essayiste Raphaël Enthoven. Il était l'invité de la matinale d'Europe 1. "Je ne revendique pas une liberté d'expression totale", a-t-il d'abord commencé. Citant en exemple ses différends avec le journaliste Taha Bouhafs, pour lesquels il est actuellement en attente de jugement pour "injure publique", le philosophe a rappelé qu'il ne l'a pas "traité de sale arabe, et il ne m'a pas traité de sale juif" : "Ceci relève d'une limite absolue à mes yeux, et je considère qu'on est plus libres dans un pays où des propos comme ceux-là sont interdits."

Selon lui, c'est "tout le problème que pose Elon Musk" : "La liberté absolue, ce n'est pas la liberté, la liberté absolue, c'est la loi du plus fort", a-t-il estimé, ajoutant qu'il "y a quelque de chose de liberticide dans une liberté totale".

