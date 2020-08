Quels sont les bons gestes à adopter face aux orages ?

Dimanche midi, 81 départements étaient toujours en vigilance jaune pluie-inondation et orages. Après la vague de chaleur qui a fait suffoquer l’Hexagone, place maintenant aux violents orages. "Dès que des nuages noirs arrivent, il faut faire sortir les enfants de la piscine. Dans une voiture, on s’arrête et on coupe le moteur le temps que l’orage passe", a rappelé Patrick Chavada, pompier spécialiste des risques naturels, dimanche au micro d’Europe 1.

"Il faut se faire le plus petit possible"

"Si l’orage est sur vous, il faut se faire le plus petit possible : se coucher au sol, les jambes repliées. On s’éloigne de tout ce qui est en hauteur, comme les pilonnes, les poteaux ou les clôtures. Si on peut se mettre dans un fossé, on le fait. Si on a un téléphone portable ou des choses métalliques, on les pose à côté, on ne les garde pas sur soi", poursuit-il.

La foudre tue entre 10 et 20 personnes en France chaque année

"Il faut également éviter, quand on est en groupe, de rester coller. Il vaut mieux s’écarter. Souvent, on a tendance à dire que quand l’orage est passé on ne risque plus rien mais ce n’est pas vrai. Encore 20 minutes après un orage, on a toujours un risque de foudre", prévient Patrick Chavada. Chaque année en France, la foudre tue entre 10 et 20 personnes.