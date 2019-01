Quelque 2.000 "gilets jaunes" à Toulouse, davantage que le 29 décembre (préfecture)

Quelque 2.000 "gilets jaunes", selon la préfecture, manifestaient samedi après-midi dans le centre de Toulouse, en scandant des slogans comme "Macron démission", une mobilisation en hausse par rapport aux 1.350 personnes recensées samedi dernier.

Sur l'ensemble du département de la Haute-Garonne, 2.259 manifestants ont été comptabilisés sur 13 sites à l'occasion de l'"acte VIII" du mouvement. A 15h30, aucun incident n'avait été signalé. Ce matin, 50 "gilets jaunes" se sont rassemblés à proximité de la célèbre place du Capitole, au coeur de la ville. Puis à partir de 13H30, le cortège de "gilets jaunes" a commencé à défiler dans le calme dans le centre historique de Toulouse, en passant plusieurs fois place du Capitole, selon des journalistes de l'AFP.

Comme lors des précédentes manifestations, les participants scandaient des slogans hostiles au président Macron et à sa politique, comme "Macron démission", "Macron ta politique, si tu savais, si tu savais où on se la met", ou encore "La rue elle est à qui? Elle est à nous".

Le 29 décembre, lors de l'acte VII des "gilets jaunes" toulousains, les manifestants n'étaient plus que 1.350, alors qu'ils étaient encore 2.500 le 22 décembre et 4.500 le 15 décembre, selon les chiffres de la préfecture.

Cependant, lors de ce dernier rassemblement, la préfecture avait dénombré "650 profils violents", et 21 personnes avaient été interpellées après des dégradations et heurts avec la police.