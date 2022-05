Quelles sont les solutions du professeur Michaël Peyromaure pour améliorer l'hôpital public ?

Les hôpitaux ne cessent de tirer la sonnette d'alarme. Face à ce constat, le professeur Michaël Peyromaure, auteur du livre "Hôpital, ce qu’on ne vous a jamais dit", a livré ses solutions afin d'améliorer les conditions d'exercice des soignants. Selon lui, la première est de conditionner l'exercice des médecins étrangers en France à une installation dans les zones en tension.

"Les médecins étrangers ne sont pas encore enracinés à un endroit, donc ils sont plus mobiles. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que c'est 'donnant-donnant'. C'est-à-dire qu'on les autorise à venir en France pour exercer dans des meilleures conditions que dans leur pays d'origine. Mais en contrepartie, ils doivent faire cet effort. Ça ne me choque pas", explique-t-il au micro d'Europe 1.

"Tout le monde demande à aller au terme de l'internant dans les endroits les plus attractifs"

D'après l'expert, l'autre solution est la régionalisation de la période de l'internat. "Jusqu'aux années 80, l'internat était fait par région. Il y en avait une dizaine et les internes faisaient leur cursus, leur apprentissage dans les régions et à la fin, ils y restaient. Malheureusement, l'internat a été nationalisé et donc aujourd'hui, tout le monde demande à aller au terme de l'internat dans les endroits les plus attractifs", analyse-t-il pour Europe 1.